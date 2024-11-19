Зросте в 10 разів: Зеленський заявив про плани КНДР збільшити контингент військ у Росії

За словами українського президента, співпраця між країнами триває і Пхеньян передає Москві не тільки особовий склад, а й зброю.

Чисельність військ з Північної Кореї на території Росії може найближчим часом значно збільшитися. Про це заявив президент України під час звернення до Європейського парламенту, передає Reuters.

За його словами, співпраця Пхеньяна і Москви триває і незабаром це можна буде побачити зі збільшення контингенту з КНДР, які допомагатимуть ЗС РФ на полі бою. Наразі чисельність військ із Північної Кореї в РФ на рівні 11 тисяч, але очікується збільшення майже в 10 разів.

Також, крім особового складу, Пхеньян постачає Кремлю різне озброєння, тим самим підтримуючи повномасштабне вторгнення в Україну.

"Зараз Путін привів 11 000 північнокорейських солдатів до кордонів України. Цей контингент може зрости до 100 000 осіб", — заявив Володимир Зеленський.

Окремо автори матеріалу нагадали про повідомлення шпигунського агентства Південної Кореї про те, що північнокорейські війська вже брали участь у бойових діях проти ЗСУ. 7 листопада президент України також підтвердив інформацію про те, що серед військових КНДР у Курській області є перші втрати. За його словами, це момент ескалації, адже фактично третя країна втягнута у війну.

8 листопада повідомлялося, що ЗСУ відбили штурм російських і північнокорейських солдатів у Курській області, про що написали в Forbes. ЗМІ також стверджували, що "мирний план" новообраного президента США Дональда Трампа спонукав війська РФ і КНДР піти в наступ.

Нагадаємо, 18 листопада повідомлялося, що глава розвідки США оцінив підготовку солдатів КНДР і відзначив "волю до боротьби" українських бійців. Генерал-лейтенант Джеффрі Круз заявив, що північнокорейські військові, які воюють на боці РФ, можуть бути добре підготовлені для диверсій, але їхня придатність для фронтових операцій викликає сумніви.