Дилемма у РФ: усилить наступление на Донбассе или ждать наступления ВСУ, — разведка Британии

Для участия в боевых действиях в России, вероятно, был сформирован 3-й армейский корпус, но Кремль не сможет его укомплектовать из-за низкого уровня энтузиазма среди простых россиян.

У высшего командования ВС РФ возникла дилемма — усилить наступление на Донбассе или подготовить оборонительные рубежи на Херсонском направлении из-за возможного контрнаступления Вооруженных сил Украины. Об этом говорится в новом отчете военной разведки Минобороны Великобритании от 10 августа.

По данным ведомства, командование ВС РФ столкнулось с конкурирующими стратегическими приоритетами — захватчикам нужно либо усилить наступление в Донецкой области, либо подготовить оборонительную линию на юге Украины на фоне возможного контрнаступления ВСУ.

Разведка отмечает, что Россия с большей долей вероятности сформировала новую сухопутную группировку — 3-й армейский корпус, который базируется в населенном пункте Мулино Нижегородской области. Часть АК, возможно, будет укомплектована за счет наемников, которые согласились пополнить ряд "добровольческих" батальонов.

"Российские региональные политики подтвердили, что потенциальным новобранцам 3-го армейского корпуса предлагаются выгодные денежные премии после их отправки в Украину. К вербовке допускаются мужчины в возрасте до 50 лет, имеющие только среднее образование", — отмечают в разведке Великобритании.

Корпус российской армии зачастую состоит из 15-20 тысяч военнослужащих, однако, как предполагает ведомство, Кремль не сможет довести численность сухопутной группировки до такого уровня. Свои прогнозы британские разведчики аргументируют тем, что среди россиян слишким низкий уровень энтузиазма в плане добровольного участия в боевых действиях на территории Украины.

"Эффект 3-го армейского корпуса вряд ли будет решающим для кампании", — подытожили в военнйо разведке Соединненого Королевства.

[ + – ] ВС РФ сформировали 3-й армейский корпус для участия в войне против Украины

Напомним, 8 августа российские СМИ сообщили о формировании на территории РФ 40 "добровольческих" батальонов, которые командование ВС РФ планируют задействовать в боевых действиях на территории Украины.

Также сообщалось, что наступление на Бахмут стало для ВС РФ самой успешной операцией на Донбассе за последний месяц, однако российские военнослужащие смогли продвинуться в направлении населенного пункта только на 10 километров.