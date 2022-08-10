Дилема в РФ: посилити наступ на Донбасі чи чекати на наступи ЗСУ, — розвідка Британії

Для участі в бойових діях у Росії, ймовірно, було сформовано 3-й армійський корпус, але Кремль не зможе його укомплектувати через низький рівень ентузіазму серед простих росіян.

У вищого командування ЗС РФ виникла дилема — посилити наступ на Донбасі або підготувати оборонні рубежі на Херсонському напрямку через можливий контрнаступ Збройних сил України. Про це йдеться у новому звіті військової розвідки Міноборони Великої Британії від 10 серпня.

За даними відомства, командування ЗС РФ зіткнулося з конкурувальними стратегічними пріоритетами — загарбникам потрібно або посилити наступ у Донецькій області, або підготувати оборонну лінію на півдні України на тлі можливого контрнаступу ЗСУ.

Розвідка зазначає, що Росія з більшою ймовірністю сформувала нове сухопутне угруповання — 3-й армійський корпус, що базується в населеному пункті Мулине Нижегородської області. Частина АК, можливо, буде укомплектована за рахунок найманців, які погодилися поповнити низку "добровольчих" батальйонів.

"Російські регіональні політики підтвердили, що потенційним новобранцям 3-го армійського корпусу пропонуються вигідні грошові премії після їхнього відправлення в Україну. До вербування допускаються чоловіки віком до 50 років, які мають лише середню освіту", — зазначають у розвідці Великої Британії.

Корпус російської армії найчастіше складається з 15-20 тисяч військовослужбовців, проте, як передбачає відомство, Кремль не зможе довести чисельність сухопутного угруповання до такого рівня. Свої прогнози британські розвідники аргументують тим, що серед росіян надто низький рівень ентузіазму щодо добровільної участі в бойових діях на території України.

"Ефект 3-го армійського корпусу навряд чи буде вирішальним для кампанії", — підсумували у військовій розвідці Сполученого Королівства.

[ + – ] ЗС РФ сформували 3-й армійський корпус для участі у війні проти України

Нагадаємо, 8 серпня російські ЗМІ повідомили про формування на території РФ 40 "добровольчих" батальйонів, які командування ЗС РФ планують задіяти у бойових діях на території України.

Також повідомлялося, що наступ на Бахмут став для ЗС РФ найуспішнішою операцією на Донбасі за останній місяць, проте російські військовослужбовці змогли просунутися у напрямку населеного пункту лише на 10 кілометрів.