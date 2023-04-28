В Минобороны Германии назвали сроки поставки десятков танков Leopard 1А5 в Украину

Поставки запасных частей и боеприпасов для танков Leopard 1А5 также включены в пакеты помощи.

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Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина получит десятки танков Leopard версии 1A5 в середине года. Об этом он сообщил испанскому изданию La Vanguardia.

Представитель немецкого правительства напомнил, что его государство передало украинским военным в марте 18 современных Leopard 2A6 и 40 боевых машин пехоты Marder. Снабжение запасных частей и боеприпасов также включено в соответствующие пакеты помощи. По словам Писториуса, вместе с партнерами "в результате соответствующих поставок удалось обеспечить бригаду".

"Снабжение до 80 Leopard 1 начнется в середине года", – пояснил он.

Борис Писториус отметил, что отправлять боевые танки Leopard 1A5 только приступили. Только на этой неделе также стартовала подготовка более сотни украинских военных на Leopard 1.

Характеристики Leopard 1А5

Танк 1А5 – это последняя модификация танка с 1987 года. Боевая модернизированная техника постепенно получила новый функционал – прицельную компьютеризированную систему управления огнем, стабилизатор вооружения. Турбированный дизель на 830 л.с. для боевой машины весом в 42 тонны считается вполне оптимальным вариантом. У танка на вооружении 105-мм пушка. Бронепробивание 105-мм бронебойного подкалиберного снаряда НАТО — 450-500 мм на дистанции 2 км. Это фактически равняется аналогичному показателю для самого распространенного 125-мм снаряда "Манго" советских танков.

Напомним, 25 апреля Юрий Мысягин, депутат Верховной Рады сообщил, что в Украине зафиксирована колонна танков ВСУ Leopard 2. Танкисты украинской армии уже отрабатывают навыки на полигонах для дальнейших действий в зоне боевых действий.

Также в Генштабе ВСУ 18 апреля назвали количество танков Leopard 2, которые уже передала Украине Канада. Техника, переданная Украине, транспортирована с помощью транспортных самолетов CC-177 Globemaster III Королевских Воздушных сил Канады.