У 2022 році в РФ підготували 120 000 військових, із них 5 000 танкістів і операторів БПЛА

За даними Міноборони України, російські окупанти з початку повномасштабної війни втратили понад 200 тисяч солдатів і офіцерів, 3792 танки та 309 літаків.

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Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну Міноборони РФ підготувало понад 120 тисяч військовослужбовців. Із них близько п'яти тисяч — оператори високотехнологічних озброєнь — танки Т-90М "Прорив", БМП-2М із бойовим модулем "Бережок", БМП-3, а також оператори різних БПЛА. Про це заявив голова оборонного відомства країни-агресора Сергій Шойгу.

Останнім часом навантаження на навчальні центри в Росії збільшилося, але це не позначається на якості підготовки курсантів, зазначив Шойгу.

"Навчальні центри не тільки здійснюють одиночну підготовку, але й навчають розрахунки, екіпажі танків і бойових машин, у тому числі для з'єднань, що формуються в нових регіонах, і військових частин", — заявив глава Міноборони.

Також Шойгу додав, що надалі програми підготовки російських військових коригуватимуться з урахуванням "спеціальної військової операції".

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Зазначимо, що згідно з опублікованими даними Міноборони України, окупанти з 24 лютого 2022 року по 24 травня 2023 року втратили в Україні 204 760 осіб особового складу, 3792 танки, 309 літаків, 18 кораблів і т.д.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров 24 травня розповів, що російським окупантам у Запорізькій області останніми днями було вкрай "гаряче". За його словами, ворог зазнав великих втрат і був змушений почати видавати повістки на підконтрольній території.

Керівник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин розповів, що за весь час повномасштабного вторгнення в Україну загинули 20 тисяч найманців. За його словами, до лав "вагенрівців" вступили 50 тисяч ув'язнених, із яких загинуло 20%.