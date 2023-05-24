Головотяпство та саботаж. Чому протистояння у Бєлгороді виявилося таким тривалим
Успіх диверсійної операції в Бєлгородській області може мати кілька пояснень, зокрема, мовчазна чи діяльна допомога з боку російських силовиків, вважає блогер Олександр Мусієнко.
Що ж буде далі і як така тривала боротьба в Бєлгородській області стала можливою?
Російська озброєна опозиція продемонструвала, окрім всього, ще й наскільки слабко російські силовики здатні реагувати на загрози і виклики, усю їх малоспроможність саме на території Росії. Звичайно, це ж не беззбройних мітингувальників кийками розганяти.
Але, окрім російського вже відомого "головотяпства", помітна ще одна тенденція – саботаж. В одному зі своїх попередніх блогів я вже вказував на той факт, що в Росії може діяти фронда, до якої входять силовики і військові і які активно саботують рішення російського політичного керівництва. Вони могли бути причетними до знищення російських військових гелікоптерів та літаків над Брянською областю Росії нещодавно.
Саме ця фронда зараз може не заважати російській озброєній опозиції, ба більше, навіть долучатись до лав "РДК" та "Свободы России". Принаймні інформація про збори силовиків ФСБ в одній з адміністративних будівель в Бєлгороді була передана тими, хто знав про такі збори, з російського боку. Після того, з’явилась інформація про вибух і пожежу в тому ж приміщенні у розпал наради.
Допускаю, що після таких акцій російської озброєної опозиції, їх кількість прихильників зростатиме. Не залишаться в стороні інші російські рухи.Важливо