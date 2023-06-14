План контрнаступу на пів року. Як може розвиватися ситуація на фронтах найближчим часом

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Збройні Сили України розпочали контрнаступальну операцію. Поки, ймовірно, триває лише перший етап, де вже окреслено певні напрямки. Втім вони можуть бути ще не остаточними. Раніше можна було спостерігати лише розвідку боєм та удари по позиціях та складах ворога на окупованих територіях.

Зараз вже почалось просування військ, перші проломи лінії оборони окупантів та звільнення населених пунктів. Тривають запеклі бої, в яких знищують сили та засоби противника.

Наступний етап передбачатиме також більш широкомасштабне застосування військ. Невідомо напевне, чи буде це лише один напрямок, чи декілька.

До кінця року можливий вихід до Криму Фото: lenta.ru

Для мене вибудовується хронологія того, що може бути. До кінця місяця ми спостерігатимемо першу стадію наступу – прохід оборонних рубежів, що не легко. Далі "коридори" потрібно утримувати та забезпечувати просування техніки. Це завдання до кінця літа.

В середині або ж під кінець осені може бути вихід на адмінкордони. Мовиться про звільнення Півдня, вихід до Азовського узбережжя та вихід до Криму.

Крім того, будуть локальні успіхи ЗСУ на Донеччини та Луганщині. Українські військові можуть відвойовувати ті позиції, які раніше були окуповані Росією.

Хочу вірити, що такого сценарію вдасться досягти. Але я свідомий того, що це буде непросто. Тому й такі межі закладаються – десь пів року, тому що зрозуміло, що Росія чинить супротив.

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