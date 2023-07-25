Непереможні надводні дрони. Як Україна примудряється без флоту тримати Росію в страху на морі

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Війна на морі.

Міністерство оборони України абсолютно правильно заявило про те, що з 21 липня кораблі, які прямують у російські порти або порти окупованого Криму, фактично вважатимуться воєнними цілями.

Це відповідь на погрози Росії для суден, які прямують в українські порти.

Російський флот змушений ховатися в бухті... Фото: РИА Новости

Щодо того, а як же українські ВМС та інші підрозділи можуть наносити удари по кораблях, то якщо порівнювати за потенціалами надводних суден, у Росії перевага. Але не варто забувати про надводні дрони як перспективну українську розробку. Саме ці дрони викликають страх у ворога та змушують тримати тільки понад 70 своїх кораблів у Севастопольській бухті. Вони навіть елементи захисту там придумують, аби вберегти свої кораблі навіть у бухті. Є і повітряні дрони, і протикорабельні ракети, це вже для тих, хто підійде ближче до берегів.

Надводні дрони — вазагалі такий вид озброєння, який трансформує підходи до ведення бойових дій на морі. І йдеться тут не про наддержаву США, яка може дозволити застосування авіаносних груп і здобути потрібний результат. Ідеться про країни, яким потрібно захищатися, атакувати ворога, маючи менший потенціал, і коли необхідно зупинити ворога та навіть атакувати його. Надводні дрони ще не раз заявлять про себе.

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