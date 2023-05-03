Хаос напередодні контрнаступу України. Росіяни нервують — і починають робити помилки

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Давайте поставимо два запитання: перше — чи остерігаються в Росії, чи бояться в Кремлі та російське військове командування українського контрнаступу? Безумовно, так, бояться й остерігаються, це однозначно. Друге — чи готовий ворог, чи не готовий — це покажуть виключно реальні бойові дії, це покаже контрнаступ. Ми віримо, що він буде успішним, а далі все буде вирішуватися на полі бою. Достеменно на 100% наперед сказати, що зовсім не готові, не можна.

Але те, що вони бояться, нервують, те, що вони дійсно роблять певні хаотичні кроки, я тут погоджуюся — це дійсно так. Це свідчить про те, що невпевнено та нервово ворог реагує на цю підготовку України до контрнаступу, на те, що ми зрештою отримуємо сучаснішу зброю, ми готуємо наші сили на полігонах країн НАТО. Звичайно, це має свій тиск на противника, зокрема й психологічний, я думаю, це призведе до того, що він вчинятиме помилки, це точно…

…Річ у тім, ну слухайте, викопали цей так званий "цар-окоп", довжиною 70 кілометрів, і що? Уявіть собі 70 кілометрів окопу, його ж треба якось захистити, обороняти якимись засобами. Сам по собі окоп, бліндаж чи будь-яка позиція без того, що у вас немає належної кількості зброї та людей, які готові ці позиції захистити, він втрачає свою сутність і будь-які свої здатності.

Цар-окоп не врятує, якщо не буде кому його обороняти Фото: спутниковый снимок

Разом із тим, звичайно, ми прекрасно розуміємо, що це є певні загрози, які можуть на тих чи інших ділянках сповільнювати рух українських сил, треба буде просуватися, можливо, обережніше, уважніше. Але водночас досить ключовий і важливий аспект: розвідувальні дані, інформація, отримана з різних джерел, є, мабуть, одним із ключових факторів успіху цього контрнаступу…

… Я думаю, що F-16 будуть в Україні, але швидше за все, звичайно, ми до цього контрнаступу їх не побачимо. Треба бути реалістами, треба зосередитися на наступних речах: перше — далекобійні ракети, друге — підготовка наших спецпризначенців і диверсійних загонів, які можуть діяти в тилу ворога, підривати щось, такі готуються, наскільки мені відомо. І третє — серйозна вогнева міць усього, що в нас є.

Нам потрібна велика кількість снарядів, боєприпасів. Те, про що говорив президент Чехії Павел під час свого візиту, що Україна отримує велику кількість сучасної зброї, але це теж досить важливий аспект, який відіграє так само свою важливу роль під час контрнаступу.

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