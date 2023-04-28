Перекошена армія. Дисбаланс у ЗС РФ робить їх нездатними ні на атаку, ні на оборону

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Відповідно до інформації, що з’явилася у відкритих джерелах щодо складу РОВ, можна не те щоб зробити висновок, а лише утвердитися у факті їх абсолютної нездатності вести масштабні наступальні дії.

Але для того, щоб пояснити, чому росіяни зараз обмежені в можливостях вести повноцінні наступальні дії, слід використовувати таку форму виміру, як батальйонно-тактична група. Так, вона зараз не зовсім притаманна РОВ з низки причин, але це показова міра.

Отже, згідно з нинішніми даними у складі РОВ, що розміщені на території України:

особовий склад – 369 тис, що відповідає комплектації 460 БТГр;

1764 танки, що відповідає 160 БТГр;

4289 ББМ або 129 БТГр;

2994 од. ствольної артилерії або 249 БТГр;

890 РСЗВ або 74 БТГр.

Таким чином, ви бачите повну невідповідність всієї цієї маси штатній комплектації БТГр. Багато в чому саме тому в РВВ уже давно немає класичних БТГр, а є адаптивні гомункулуси на кшталт "Шторму" і йому подібних. Але важливо не це, а те, що в такому складі вони позбавлені функціоналу.

Після того, як втрати в о/с та техніці призвели до зникнення БТГр як класу, російська армія все менше стала наступати по широкому фронту і в міру збільшення втрат та деградації комплектації підрозділів стала обмежуватися вузькими напрямками та локаціями.

Повний дисбаланс... Фото: Генштаб ЗСУ

І ось, станом на 26 квітня 2023 року, маючи на території України 369 тисяч своїх військ, російське командування з гордістю та придихом повідомляє в черговому щоденному звіті не про захоплення області, району, міста чи села, а… захоплення вулиці у маленькому містечку Бахмут.

Найцікавіше, що вся ця маса, загнана в Україну, не здатна зараз не лише наступати широким фронтом і захоплювати області та райони, а й вести повноцінні оборонні дії. Крім того, розкажіть мені хоча б про один приклад успішної оборони РОВ при контрнаступі ЗСУ?

Північний плацдарм в обороні не змогли втримати. Харківщину не втримали. Правобережну Херсонщину так само, хоча там природно канали дозволяли вести довготривалу оборону і не лише, але ні. А тому, скільки б і де б РОВ не викопали окопів…

Але, що найцікавіше в цій історії, так це те, що, маючи всю цю масу на території України, без будь-якого для себе результату, РОВ послабили контингент на території самої Росії, яка практично не прикрита і, що найсмішніше, найослабленіший контингент у них в окупованому Криму.

Похмурі "генії" завели себе в ще більш патову ситуацiю, ніж вони були, наприклад, у липні 2022 року, коли, наприклад, очевидність суїцидальності їхньої присутності на правому березі була більш ніж очевидною. Аналогічна картина зараз вимальовується практично по всіх плацдармах.

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