Готуються відступати до Криму. Для чого росіяни риють окопи на півострові

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Коли почали з’являтися перші факти облаштування ліній оборони в окупованому Криму, що розміщувалися на пляжах, вздовж узбережжя, то я це сприймав як елемент відмиву бюджетних коштів, напередодні неминучої втечі щурів.

І це логічно, адже ніякого десантування з моря ніхто робити не буде. Для цього у ЗСУ немає відповідних засобів, наприклад, ВДК і СДК, а так само цей сценарій загрожує високими втратами за дуже сумнівних результатів. З моря можливе проникнення невеликих ДРГ, але для протидії їм не потрібно орати пляжі в Євпаторії та Саках, а слід вживати інших заходів. Саме з цієї причини ці лінії оборони я сприймав як корупційну складову.

Однак, було опубліковано супутникові знімки саме цих ліній оборони і, неймовірно, але біля села Вітине, за 15 км від Євпаторії, на них вже розміщена артилерія, для ведення вогню прямим наведенням по морю! Буксировані гаубиці 152-мм на варті Криму!

Що ж, росіяни серйозно розглядають сценарій настільки масштабного десанту, що починають розміщувати в Криму артилерію, якої не вистачає російським окупаційним військам на інших плацдармах, наприклад, на тому самому Запорізькому напрямку. При цьому, розміщення артилерії передбачає як установку бойової одиниці, так й забезпечення її боєкомплектом. Тобто, у той час, як у лівобережного угруповання некомплект і дефіцит ДК, Крим окопують для запобігання феноменально-малоймовірному сценарію?

Росія стягнула до Криму 152-міліметрові гаубиці для захисту своїх фантазій Фото: Вiкiпедiя

З іншого боку, варто зазначити, що окупанти ґрунтовно окопуються на півночі півострова, трикутником Медведівка-Джанкой-Армянськ. Вони заглибилися біля озера Сиваш, біля Медведівки, а також Маслове та Новоіванівки, вздовж Північнокримського каналу біля Армянська.

Якщо оцінити масштаб їхніх ліній оборони та той контингент, що зараз розташований на півострові, то просто не вистачить людей, щоб повністю закрити всі позиції, які вони облаштують. Нинішній контингент у Криму — один із найменших у всій зоні бойових дій. Але з цього можна зробити висновок, що російське командування планує з південного плацдарму, у разі чого, розмірений відступ, який їм повинні будуть забезпечити лінії оборони на материковому півдні України. Основну масу військ вони заганяють до Криму.

Після цього, командування РОВ планує тримати "кругову" оборону, використовуючи наявний ресурс. Таким чином, вони мають намір перетворити Крим на неприступну фортецю. Але, що найцікавіше, він таким для них ніколи не стане. Могилою – так. Але не більше.

Звільнення півострова Крим здійснюватиметься саме за тим сценарієм, до якого командування РОВ не готується і ніколи не буде готове. Але про це поки що рано говорити, події повинні йти своєю чергою, без недоречного поспіху.

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