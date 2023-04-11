Пригожин готує Росію до поразки. Навіщо голова ПВК Вагнер заговорив про 400 тисяч українських бійців

Related video

Щодо заяви Пригожина про 200 тисяч українських військових, які готуються до контрнаступу… або 400 тисяч. І справді, 200 тисяч або 400 тисяч, дріб’язкова оцінка якась. Може й 600 тисяч. Ну, чи мільйон, чому ні?

На перший погляд, чергова "симоньянщина" від Пригожина… чи ні?

У даному випадку я не можу розглядати заяву Євгенія, який у своєму скигленні явно змагається з Iгорем Гіркіним, як виняткову "симоньянщину". Адже, наприклад, на відміну від "юридичного контролю над Бахмутом", у цьому випадку Пригожин має певну мету.

Коли непідготовлений розум чує цифру в 200 тисяч або навіть 400 тисяч, то перше, що в нього клацає – ОГО! 400 тисяч, це, на хвилиночку, більше, ніж весь контингент РОВ в Україні!

Російська армія готується відступати в організованому порядку Фото: Мiноборони РФ

Тобто Пригожин готує споживачів інформаційного фаст-фуду до того, що ЗСУ має перевагу.

Кількісна перевага, яка просто задавить у контрнаступі менші сили РОВ і ті змушені будуть бігти… кхм, тактично-жестодобровільно-негативно наступати. Іншими словами, російське суспільство починають морально готувати до майбутньої втечі РОВ.

Зрозуміло, всі ці вигадки про 400 тисяч – це надзвичайна маячня. Таку групу військ навіть банально непомітно розмістити неможливо, не кажучи вже про перекидання, транспортування та забезпечення. Але важливим є те, що росіяни вже змирилися з тим, що наш контрнаступ їм не зупинити.

А тому, зараз з’являтимуться вкиди про "багаторазово переважаючі" сили противника, легіони НАТО і зірки смерті, щоб максимально виправдати деградацію вже навіть не наступальних, а оборонних можливостей "другої" армії світу.

Джерело

Важливо