Пригожин готовит Россию к поражению. Зачем глава ЧВК "Вагнер" заговорил о 400 тысячах украинских бойцов

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Относительно заявления Пригожина о 200 тысячах украинских военных, которые готовятся к контрнаступлению… или 400 тысяча[. И действительно, 200 тысяч или 400 тысяч, мелочная оценка какая-то. Может, и 600 тысяч. Ну, или миллион, почему нет?

На первый взгляд, очередная "симоньянщина" от Пригожина… или нет?

В данном случае я не могу рассматривать заявление Евгения, который в своем нытье явно соперничает с Игорем Гиркиным, как исключительную "симонянщину". Ведь, например, в отличие от "юридического контроля над Бахмутом", в этом случае Пригожин преследует определенную цель.

Когда неподготовленный разум слышит цифру в 200 тысяч или даже 400 тысяч, то первое, что у него щелкает – ОГО! 400 тысяч, это, на минуточку, больше, чем весь контингент РОВ в Украине!

Российская армия готовится отступать в организованном порядке Фото: Мiнобороны РФ

То есть, Пригожин готовит потребителей информационного фаст-фуда к тому, что ВСУ имеет преимущество.

Количественное преимущество, которое просто задавит в контрнаступлении меньшие силы РОВ и те вынуждены будут бежать… кхм, тактически-добровольно-отрицательно наступать. Другими словами, российское общество начинают морально готовить к предстоящему бегству РОВ.

Разумеется, все эти выдумки о 400 тысячах – это чрезвычайный бред. Такую группу войск даже банально незаметно разместить невозможно, не говоря уже о опрокидывании, транспортировке и обеспечении. Но важно то, что россияне уже смирились с тем, что наше контрнаступление им не остановить.

А потому сейчас будут появляться вбросы о "многократно превосходящих" силах противника, легионах НАТО и звездах смерти, чтобы максимально оправдать деградацию уже даже не наступательных, а оборонных возможностей "второй" армии мира.

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