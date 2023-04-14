Готовятся отступать в Крым. Зачем россияне роют окопы на полуострове

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Когда начали появляться первые факты обустройства линий обороны в оккупированном Крыму, которые размещались на пляжах, вдоль побережья, то я это воспринимал как элемент отмыва бюджетных средств, накануне неизбежного бегства крыс.

И это логично, ведь никакого десантирования с моря никто делать не будет. Для этого у ВСУ нет соответствующих средств, например БДК и СДК, а так же этот сценарий грозит высокими потерями при очень сомнительных результатах. С моря возможно проникновение небольших ДРГ, но для противодействия им не нужно перепахивать пляжи в Евпатории и Саках, а следует принимать другие меры. По этой причине эти линии обороны я воспринимал как коррупционную составляющую.

Однако были опубликованы спутниковые снимки именно этих линий обороны и, невероятно, но возле села Витино, в 15 км от Евпатории, на них уже размещена артиллерия, для ведения огня прямой наводкой по морю! Буксированные гаубицы 152-мм на страже Крыма!

Что ж, россияне настолько серьезно рассматривают сценарий столь масштабного десанта, что начинают размещать в Крыму артиллерию, которой не хватает российским оккупационным войскам на других плацдармах, например, на том же Запорожском направлении. При этом размещение артиллерии предполагает как установку боевой единицы, так и обеспечение ее боекомплектом. То есть, в, то время как у левобережной группировки некомплект и дефицит БК, Крым окапывают для предотвращения феноменально-маловероятного сценария?

Россия стянула в Крым 152-миллиметровые гаубицы для защиты своих фантазий Фото: Википедия

С другой стороны, стоит отметить, что оккупанты основательно окапываются на севере полуострова, треугольником Медведевка-Джанкой-Армянск. Они углубились у озера Сиваш, у Медведевки, а также Маслово и Новоивановки, вдоль Северо-Крымского канала у Армянска.

Если оценить масштаб их линий обороны и контингент, находящийся сейчас на полуострове, то просто не хватит людей, чтобы полностью закрыть все позиции, которые они обустроят. Нынешний контингент в Крыму — один из самых маленьких во всей зоне боевых действий. Но из этого можно сделать вывод, что российское командование планирует с южного плацдарма, в случае чего, размеренное отступление, которое им должны будут обеспечить линии обороны на материковом юге Украины. Основную массу войск они загоняют в Крым.

После этого командование РОВ планирует держать "круговую" оборону, используя имеющийся ресурс. Таким образом, они намерены превратить Крым в неприступную крепость. Но что самое интересное, он таким для них никогда не станет. Могилой — да. Но не больше.

Освобождение полуострова Крым будет производиться именно по тому сценарию, к которому командование РОВ не готовится и никогда не будет готово. Но об этом пока рано говорить, события должны идти в свою очередь, без неуместной спешки.

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