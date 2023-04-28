Перекошенная армия. Дисбаланс в ВС РФ делает их неспособными ни на атаку, ни на оборону

Related video

Согласно появившейся в открытых источниках информации о составе РОВ, можно не то чтобы сделать вывод, а лишь утвердиться в факте их абсолютной неспособности вести масштабные наступательные действия.

Но для того, чтобы объяснить, почему россияне сейчас ограничены в возможностях вести полноценные наступательные действия, следует использовать такую форму измерения, как батальонно-тактическая группа. Да, она сейчас не совсем присуща РОВ по ряду причин, но это показательная единица измерения.

Итак, согласно нынешним данным в составе РОВ, которые размещены на территории Украины:

личный состав – 369 тыс, что соответствует комплектации 460 БТГр;

1764 танка, что соответствует 160 БТГр;

4289 ББМ или 129 БТГр;

2994 ед. ствольной артиллерии или 249 БТГр;

890 РСЗО или 74 БТГр.

Таким образом, вы видите полное несоответствие всей этой массы штатной комплектации БТГр. Во многом именно поэтому в РОВ уже давно нет классических БТГр, а есть адаптивные гомункулусы типа "Шторма" и ему подобных. Но важно не это, а то, что в таком составе они лишены функционала.

После того, как потери в л/с и технике привели к исчезновению БТГр как класса, российская армия все меньше стала наступать по широкому фронту и по мере увеличения потерь и деградации комплектации подразделений стала ограничиваться узкими направлениями и локациями.

Полный дисбаланс... Фото: Генштаб ВСУ

И вот, по состоянию на 26 апреля 2023 года, имея на территории Украины 369 тысяч своих войск, российское командование с гордостью и придыханием сообщает в очередном ежедневном отчете не о захвате области, района, города или села, а… захвате улицы в маленьком городке Бахмут.

Самое интересное, что вся эта масса, загнанная в Украину, не способна не только наступать широким фронтом и захватывать области и районы, но и вести полноценные оборонительные действия. Кроме того, расскажите мне хотя бы один пример успешной обороны РОВ при контрнаступлении ВСУ?

Северный плацдарм в обороне не удержался. Харьковщину не удержали. Правобережную Херсонщину также, хотя там каналы позволяли вести естественную длительную оборону и не только, но нет. А потому, сколько бы и где бы РОВ не вырыли окопов…

Но, что самое интересное в этой истории, так это то, что, имея всю эту массу на территории Украины, без какого-либо для себя результата, РОВ ослабили контингент на территории самой России, которая практически не прикрыта и, что самое смешное, самый ослабленный контингент у них в оккупированном Крыму.

Мрачные "гении" завели себя в еще более патовую ситуацию, чем они были, например, в июле 2022 года, когда, например, очевидность суицидальности их присутствия на правом берегу была более очевидной. Аналогичная картина сейчас вырисовывается практически по всем плацдармам.

Источник

Важно