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Мнения Российско-украинская война

Перекошенная армия. Дисбаланс в ВС РФ делает их неспособными ни на атаку, ни на оборону

"Вся эта масса, загнанная в Украину, не способна сейчас не только наступать широким фронтом и захватывать области и районы, но и вести полноценные оборонные действия. Кроме того, расскажите мне хотя бы один пример успешной обороны РОВ при контрнаступлении ВСУ". Мнение.

Александр Коваленко
Александр Коваленко
Координатор группы "Информационное сопротивление"
eye 132
российская армия, ВС РФ, мобилизация
Фото: РИА Новости | В итоге, "вторая армия мира" оказалась не способна ни на что...
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Согласно появившейся в открытых источниках информации о составе РОВ, можно не то чтобы сделать вывод, а лишь утвердиться в факте их абсолютной неспособности вести масштабные наступательные действия.

Но для того, чтобы объяснить, почему россияне сейчас ограничены в возможностях вести полноценные наступательные действия, следует использовать такую форму измерения, как батальонно-тактическая группа. Да, она сейчас не совсем присуща РОВ по ряду причин, но это показательная единица измерения.

Итак, согласно нынешним данным в составе РОВ, которые размещены на территории Украины:

  • личный состав – 369 тыс, что соответствует комплектации 460 БТГр;
  • 1764 танка, что соответствует 160 БТГр;
  • 4289 ББМ или 129 БТГр;
  • 2994 ед. ствольной артиллерии или 249 БТГр;
  • 890 РСЗО или 74 БТГр.

Таким образом, вы видите полное несоответствие всей этой массы штатной комплектации БТГр. Во многом именно поэтому в РОВ уже давно нет классических БТГр, а есть адаптивные гомункулусы типа "Шторма" и ему подобных. Но важно не это, а то, что в таком составе они лишены функционала.

После того, как потери в л/с и технике привели к исчезновению БТГр как класса, российская армия все меньше стала наступать по широкому фронту и по мере увеличения потерь и деградации комплектации подразделений стала ограничиваться узкими направлениями и локациями.

российская армия, ВС РФ, разбитая техника Fullscreen
Полный дисбаланс...
Фото: Генштаб ВСУ

И вот, по состоянию на 26 апреля 2023 года, имея на территории Украины 369 тысяч своих войск, российское командование с гордостью и придыханием сообщает в очередном ежедневном отчете не о захвате области, района, города или села, а… захвате улицы в маленьком городке Бахмут.

Самое интересное, что вся эта масса, загнанная в Украину, не способна не только наступать широким фронтом и захватывать области и районы, но и вести полноценные оборонительные действия. Кроме того, расскажите мне хотя бы один пример успешной обороны РОВ при контрнаступлении ВСУ?

Северный плацдарм в обороне не удержался. Харьковщину не удержали. Правобережную Херсонщину также, хотя там каналы позволяли вести естественную длительную оборону и не только, но нет. А потому, сколько бы и где бы РОВ не вырыли окопов…

Но, что самое интересное в этой истории, так это то, что, имея всю эту массу на территории Украины, без какого-либо для себя результата, РОВ ослабили контингент на территории самой России, которая практически не прикрыта и, что самое смешное, самый ослабленный контингент у них в оккупированном Крыму.

Мрачные "гении" завели себя в еще более патовую ситуацию, чем они были, например, в июле 2022 года, когда, например, очевидность суицидальности их присутствия на правом берегу была более очевидной. Аналогичная картина сейчас вырисовывается практически по всем плацдармам.

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