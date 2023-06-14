План контрнаступления на полгода. Как может развиваться ситуация на фронтах в ближайшее время

Related video

Вооруженные Силы Украины приступили к контрнаступательной операции. Пока, вероятно, идет только первый этап, где уже определены определенные направления. Впрочем, они могут быть еще не окончательными. Раньше можно было наблюдать только разведку боем и удары по позициям и составам врага на оккупированных территориях.

Сейчас уже началось продвижение войск, первые бреши в линии обороны оккупантов и освобождение населенных пунктов. Продолжаются упорные бои, в которых уничтожают силы и средства противника.

Следующий этап будет предусматривать также более широкомасштабное применение войск. Неизвестно наверняка, будет ли это только одно или несколько направлений.

До конца года возможен выход в Крым Фото: lenta.ru

Для меня выстраивается хронология того, что возможно. К концу месяца мы будем наблюдать первую стадию наступления – прохождение оборонительных рубежей, что нелегко. Далее "коридоры" нужно удерживать и обеспечивать продвижение техники. Это задача к концу лета.

В середине или же к концу осени может быть выход на админграницы. Речь идет об освобождении Юга, выходе к Азовскому побережью и выходу в Крым.

Кроме того, будут локальные успехи ВСУ в Донецкой и Луганской областях. Украинские военные могут отвоевывать те позиции, которые раньше были оккупированы Россией.

Хочу верить, что такого сценария удастся достичь. Но я осознаю, что это будет непросто. Поэтому и такие рамки закладываются – полгода, потому что понятно, что Россия оказывает сопротивление.

Источник

Важно