Зачем Путину травить Лукашенко. Две причины, почему Кремль мог невзлюбить главу Беларуси

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Зная почерк российских спецслужб, вполне можно предположить, что Лукашенко отравили. Какое вещество могло быть использовано — это уже детали, известно, что Кремль неоднократно прибегал к такому способу устранения неугодных лиц.

В качестве примера — отравления Литвиненко, Скрипалей, Навального, и это еще не весь список. Частые встречи Лукашенко и Путина давали возможности для отравления белорусского диктатора.

9 мая в Москве Лукашенко выглядел не лучшим образом... Фото: ТАСС

А каковы же мотивы Путина в таком случае?

Мотив первый — нежелание Лукашенко отдавать приказ белорусским войскам о вторжении в Украину с целью оттягивания украинских сил и резервов на север к белорусской границе и предотвращения и противодействия контрнаступлению. Мотив второй — Лукашенко пытался затеять самостоятельную игру с Китаем и во время визита в Пекин мог вести переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином "через голову" России. Цель — получение определенных гарантий от Китая, ради определенного противовеса России, банально для сохранения власти и отсрочки поглощения Беларуси Россией.

Конечно, может быть версия и того, что у Лукашенко просто есть определенные проблемы со здоровьем.

Но, во всяком случае, ослабленный Лукашенко — это шанс для белорусской оппозиции, полков "Калиновского" и "Погоня", консолидировать усилия и взять власть в свои руки ради сохранения суверенности Беларуси и вырвать ее из оккупационных когтей российского зверя. Иначе Россия может назначить на должность нужного им наместника, возможно, хуже Лукашенко.

"Окно возможностей" для белорусского свободного общества открывается все больше. Следует не упускать этот шанс на свободную, демократическую, суверенную Беларусь, которая может стать важным государством в поясе Междуморья и Тиморья.

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