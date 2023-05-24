Головотяпство и саботаж. Почему противостояние в Белгороде оказалось столь длительным

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Что же будет дальше и как такая длительная борьба в Белгородской области стала возможной?

Российская вооруженная оппозиция продемонстрировала, кроме всего, еще и сколь слабо российские силовики способны реагировать на угрозы и вызовы, всю их малоспособность именно на территории России. Конечно, это же не безоружных митингующих дубинками разгонять.

Но, кроме российского уже известного "головотяпства", заметна еще одна тенденция – саботаж. В одном из своих предыдущих блогов я уже указывал на тот факт, что в России может действовать фронда, в которую входят силовики и военные и активно саботируют решения российского политического руководства. Они могли быть причастны к уничтожению российских военных вертолетов и самолетов над Брянской областью России недавно.

РДК – группа, бойцы которой принимали участие в акции под Белгородом

Именно эта фронда сейчас может не мешать российской вооруженной оппозиции, более того даже присоединяться к рядам "РДК" и "Свободы России". По крайней мере, информация о собрании силовиков ФСБ в одном из административных зданий в Белгороде была передана теми, кто знал о таких собраниях, с российской стороны. После того, появилась информация о взрыве и пожаре в том же помещении в разгар совещания.

Допускаю, что после таких акций российской вооруженной оппозиции их количество сторонников будет расти. Не останутся в стороне другие русские движения.

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