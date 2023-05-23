Мнения Российско-украинская война
Атака на Белгород. Пять тезисов о сенсационном ударе по территории России
Прорыв ударной группы в Белгородской области – знаковое событие в ходе русско-украинской войны. О том, что он означает, рассуждает политический аналитик Игорь Тышкевич.
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Несколько тезисов по Белгороду
- РФ поняла, что гибридная агрессия — дорога, где есть движение в две стороны. Причем даже оружие у воинов может быть русским. Потому что в добровольческих формированиях те же танки в основном именно российские — отжатые у оккупанта и отремонтированные.
- Из п.1 возникает, что теперь нужно думать о усилении границы. Это уменьшает возможность концентрации резерва на оккупированной части Украины. И если в 2021 — начале 2022 в Украине думали, откуда Россия может ударить, то теперь такой ребус уже актуален для Кремля.
- Пропагандистский эффект от заявлений о "взятии Бахмута" нивелируется. Конечно, пропаганда будет обходить эту тему. Однако просто "радоваться победе" уже не получается.
- Теоретически РФ может апеллировать к договору о коллективной безопасности. Однако партнеры по ОДКБ демонстрируют, что структура скорее мертва, чем жива. Страны Центральной Азии отстраивают собственную систему безопасности в КНР. Армения скажет "нет" и попросит сначала помочь с Арцахом. Беларусь? Так там свои проблемы со стабильностью и устойчивостью Лукашенко. Если провалится, то Кремлю нужно будет удерживать контроль и там. А ресурсов не так много.
- Последствия в Белоруссии. Для Лукашенко это дополнительный элемент страха (белорусских добровольцев больше, чем российских). И это дополнительный аргумент к украинскому посылу "не влезай — потому что убьет"
Чем попытается ответить Россия? Традиционно – ракетами. Потому не игнорируем сигналы воздушной тревоги.
Легион "Свобода России" и РДК возвращаются домой: все, что известно о русских добровольцах