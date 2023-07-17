Бить по России. Как выполнить обещание Залужного об ударах по вражеской территории

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что Украина будет использовать собственное оружие, чтобы бить по военным объектам на территории России.

Для осуществления ударов по территории страны-агрессора украинская оборонная промышленность должна развивать 3 приоритета в вооружении:

ракетная программа — она должна быть приоритетной для Украины с точки зрения возможностей и потенциала нанесения ударов по территории России;

ударные беспилотники и дроны;

средства радиоэлектронной борьбы, которые смогут подавлять сигнал вражеских средств радиоэлектронной разведки и дронов с целью применения в полной мере украинских дронов.

Украинских дронов должно быть больше Фото: Соцсети

Перед нами стоит задача — наносить удары по территории противника на глубину от 200 до 400 километров — на оккупированных территориях, и от 500 до 1000 километров — по территории России.

Поэтому должны в первую очередь производить ракеты и дроны. Ведь враг будет понимать, что мы имеем это оружие и будет понимать, что мы сможем отвечать на его определенные агрессивные действия.

Мы постоянно говорим о том, что для борьбы с ракетными обстрелами россиян, нам нужно увеличивать количество средств ПВО. А если подойти к этому с противоположной стороны и начать уничтожать объекты военного производства на территории России? В таком случае будем уменьшать ее потенциал. А для этого нам нужно иметь соответствующие возможности.

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