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Ракеты на Украину полетят из Беларуси. В чем угрозы размещения ядерного оружия на белорусской территории

Россия договорилась с Беларусью о размещении своих ядерных ракет на ее территории. Александр Мусиенко, аналитик в сфере военного права, объясняет, чем это чревато для Украины.

Александр Мусиенко
Александр Мусиенко
Руководитель Центра военно-правовых исследований
eye 510
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Фото: Getty Images | Ядерное оружие России едет в Беларусь
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Москва и Минск договорились о перемещении ядерного оружия на территорию Беларуси. Это чревато как для Европы, так и для Украины.

Ведь за прошедшие годы на так называемых учениях "Запад", которые проходили на территории Беларуси, Россия неоднократно тренировала нанесение ядерных ударов. По некоторой информации, речь шла о Польше, некоторых скандинавских странах и, возможно, Германии.

Они отрабатывали это на учениях.

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Западные системы ПВО должны еще надежнее защитить Украину
Фото: Иллюстративное фото

О применении против Украины информации не было. Но ситуация с тех пор изменилась. Поэтому нельзя исключать риски.

В этот раз нужно обойтись не только политическими заявлениями и разными осуждениями. Следует сделать два четких шага, которые усилит позицию Альянса.

Прежде всего, нужно работать над тем, чтобы сформировать противоракетный щит. В частности, это предполагает передачу большого количества систем ПВО и ПРО для Украины. Это поможет гарантировать отражение атак, если ракеты попытаются запустить через Украину.

Польша может продолжать настаивать на том, чтобы американское ядерное оружие базировалось в Польше и находилось под управлением Штатов. Это будет отличный элемент сдерживания. Также нужно размещать системы THAAD, которые способны перехватывать баллистические цели на высоте более 50 километров.

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Важно
Или НАТО, или ядерный статус. Другие форматы безопасности Украины не работают
Или НАТО, или ядерный статус. Другие форматы безопасности Украины не работают