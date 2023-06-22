Пусть россияне побегают. Как работает на фронте гибкая тактика украинского контрнаступления

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Ситуация следующая. В общем, мы стараемся использовать наше преимущество. В наши преимущества все еще входит скорость, маневренность, умение использовать ландшафт, то есть использовать возможности для того, чтобы по широкой линии фронта пытаться атаковать врага, выискивать его проблемные места. В этом, кстати, особенность наступательных действий перед оборонительными, потому что вы должны навязывать врагу свой сценарий. То есть он должен бегать, вы должны его загонять. Это как на охоте. Россия как раз сейчас в роли того, на кого охотятся. И важно сейчас их загонять, что пытаются сделать украинские силы.

И потому мы видим серию наступательных действий по разным направлениям. Это очень важно — такие уколы, как тысячи порезов. И цель этого всего — продвинуться на тех рубежах, где удастся, закрепиться и создать коридоры для применения в будущем тяжелого вооружения, техники, танков для того, чтобы расширять эти плацдармы…

Один из "тысячи порезов" от украинской армии

…Один из элементов наступательных действий – как раз уничтожать и уменьшать оборонную способность врага или создавать для него проблемы. Когда идут наступательные действия, удары по тылам, они, скажем так, имеют даже большее значение, чем когда это оборонительные действия. Почему? Потому что тогда все это играет на деморализацию врага.

Вместе с тем, я обратил бы внимание на то, что гибель или ранение генералов и высших офицеров в тылу свидетельствует о том, что под прицелом и командные пункты и штабы врага. А это в комплексе должно действовать, потому что в чем ситуация? Важная роль не просто нарушить логистику и не только нарушить логистику, а наряду с этим нарушить еще иерархию управления войсками, нарушить связь и создать на этом фоне проблему.

Представьте себе: нарушена связь, нет устойчивой связи со штабами на определенный период времени и отсутствует логистическое обеспечение, или оно начинает осуществляться по другим маршрутам, при этом связь не отлажена. Это вызывает определенную панику. Плюс это может приводить к тому, что враг будет отходить на другие рубежи, занимать другую линию обороны и, соответственно, отступать. Поэтому это очень важно с точки зрения проведения наступательных действий и с точки зрения реализации тех замыслов, которые сейчас имеет украинское командование.

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