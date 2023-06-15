"Ще в процесі": Ігнат спростував слова Столтенберга про початок навчання пілотів ЗСУ на F-16 (відео)

За словами речника Повітряних сил, фахівці з України ще працюють у Європі над питанням навчання пілотів. А генсек НАТО говорив про фактичний початок тренувань.

Related video

Пілоти Повітряних сил ЗСУ ще не розпочали навчання на винищувачах F-16, попри заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга. Про це сказав 15 червня на брифінгу речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Чесно кажучи, не знаю, що мав на увазі Столтенберг. Можливо, це десь у заяві труднощі перекладу. Беруться заяви різних керівників та вириваються з контексту Telegram-каналами", — зазначив він.

Ігнат додав, що процес навчання пілотів ЗСУ — непростий і розтягнутий у часі. Військові фахівці з України працюють у Європі над цим питанням.

За словами речника, українська сторона постійно консультується з партнерами, визначаються пріоритети та напрямки.

"У Європі навчаються тисячі українських військових у різних програмах, у тому числі авіаційні фахівці. Авіаспеціалісти, це не пілоти, а ті, хто забезпечують процес на різних етапах та напрямках", — пояснив він.

Командування Повітряних сил ЗСУ хоче, щоб пілоти зібралися, якнайшвидше виїхали на навчання і повернулися швидше. За словами Ігната, зараз лише момент є станом готовності.

"Просто всі дуже цього хочуть і постійно оновлюють інформацію, що пілоти ось-ось поїхали і скоро приїдуть. Чекатимемо, щоб поїхали швидше", – резюмував військовий.

Нагадаємо, що генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг 15 червня заявив про початок навчання українських пілотів на винищувачах F-16.

На зустрічі міністрів оборони країн НАТО 15 червня у Брюсселі у форматі "Рамштайн" було досягнуто домовленості про початок навчань на винищувачах F-16 із фахівцями з Нідерландів та Данії.