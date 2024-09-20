F-16 разбился из-за обломков ракеты РФ: аналитики получили новые данные об авиакатастрофе

Украина потеряла четыре самолета, которые охотились за российскими ракетами во время воздушных ударов, объяснили источники аналитиков в Воздушных силах. Истребитель F-16, потерянный 26 августа, мог упасть по тем же причинам, что и они.

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Американский истребитель F-16 мог потерять управление из-за обломков российской ракеты, которые повредили двигатель и систему управления. За мгновение до этого истребитель успешно отработал по вражеской цели, но не успел уклониться от облака фрагментов, которые зависли в воздухе. Украинская армия за время войны могла потерять таким образом еще четыре самолета. О возможных причинах авиакатастрофы F-16 написали на портале Breaking Defense.

Аналитики портала пообщались с неназванными собеседниками из среды военных и Воздушных сил. Сначала они выяснили обстоятельства, в которых работают Силы обороны во время массированных ракетных атак ВС РФ. Как выяснилось, для сбивания воздушных целей совместно работают зенитно-ракетные комплексы и авиация. При этом применение самолетов против ракет — сверхсложная задача, рассказали пилоты, с которыми говорили аналитики. Пилоты сначала должны догнать цель, а затем имеют доли секунды для выстрела. В момент попадания в воздухе появляется облако обломков. По мнению аналитиков, F-16 не успел повернуть, поскольку летел на сверхвысокой скорости, и пролетел через это облако. Обломки, вероятно, повредили двигатель, или другие части самолета. Катастрофа произошла настолько быстро, что пилот Алексей Месь "Мунфиш" не успел катапультироваться и погиб, объясняется в статье.

"Один из сценариев, который распространяется среди украинского оборонного сообщества, заключается в том, что F-16 случайно пролетел сквозь облако обломков, образованное успешным перехватом и уничтожением одной из российских ракет. Эти осколки уничтоженной ракеты могли вызвать повреждение двигателя и других частей самолета, вызвав распад F-16 и/или смерть пилота", — пояснили на Breaking Defense.

По словам анонимных источников аналитиков, Воздушные силы Украины уже теряли самолеты в результате пролета через облако обломков. Таких случаев было четыре, но "ажиотажа" это не вызвало, поскольку это были старые советские самолеты, а не один из шести западных истребителей.

"Так было потеряно два МиГ-29 и две модели Сухого. Вполне возможно, что этот F-16 теперь становится самолетом №5", — привели в статье слова собеседника.

В статье также затронули вопрос потери F-16 из-за вероятного попадания ракеты ЗРК Patriot. Объясняется, что в начале войны у самолетов и наземных средств ПВО отключили системы определения "свой — чужой". Причина такого решения то, что Украина и РФ применяли одинаковые самолеты — МиГ и "Сухой". Чтобы не произошло путаницы во время воздушного боя, систему выключили. На Breaking Defense просто описали такую вероятность: это одна из версий, а окончательного вывода еще нет.

Авиакатастрофа F-16 — детали

Отметим, 26 августа состоялась одна из самых массовых воздушных атак ВС РФ, во время которой по Украине летело 127 ракет и 129 дронов-камикадзе "Шахед". Средства ПВО сбили 102 ракет и 99 дронов. Взрывалось в 15 областях, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, при чем враг вновь целился по объектам энергетической инфраструктуры. Через несколько дней стало известно о потере самолета F-16: это произошло после заявления президента Владимира Зеленского о привлечении западных истребителей для отражения атаки. Погиб опытный украинский пилот Алексей Месь "Мунфиш". В Воздушных силах сообщили, что ведется следствие, и окончательного вывода еще нет.

Напоминаем, в августе НАТО показали кадры подготовки украинских пилотов на истребителях F-16. 17 сентября президент Зеленский рассказал о планах увеличения количества западных истребителей, которые предоставят партнеры Украины.