Відпрацьовуватимуть використання ядерної зброї: НАТО розпочало масштабні навчання

У тренуваннях братимуть участь понад 60 літаків і дві тисячі військових. У Альянсі наголосили, що ядерне стримування є основою їхньої безпеки.

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Від 14 жовтня до кінця місяця триватимуть щорічні військові навчання НАТО із захисту країн-учасниць. Під час тренувальних маневрів відпрацьовуватимуть застосування ядерних бомб. У навчаннях під назвою "Стійкий полудень" (Steadfast Noon) візьмуть участь близько двох тисяч військовослужбовців з восьми європейських авіаційних баз, повідомляє DW.

Проходитимуть тренування на авіабазах Бельгії та Нідерландів і у повітряному просторі Великої Британії та Данії над акваторією Північного моря.

За інформацією зі штаб-квартири НАТО в Брюсселі, у маневрах буде задіяно понад 60 літаків із 13 країн-членів Північноатлантичного альянсу. Серед них — сучасні німецькі винищувачі, придатні для транспортування американських ядерних бомб, дальні бомбардувальники, літаки для спостереження та дозаправки.

Інформації про сценарій і деталі навчання немає. У НАТО заявляють, що бойова зброя під час маневрів не застосовуватиметься і щорічні навчання не є прямою реакцією на війну Росії проти України.

"Ядерне стримування є основою безпеки Північноатлантичного альянсу", — сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте перед початком навчань. Генсек також наголосив, що захід має подати сигнал "будь-якому супротивникові" про здатність Альянсу відповісти на будь-які загрози.

Нагадаємо, 11 жовтня МЗС Польщі анонсувало відкриття в Редзіково американської бази протиракетної оборони, яка зможе збивати російські ракети.

Також 9 жовтня президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що зараз спостерігається формування "НАТО 3.0" і його країна братиме активну участь у заходах солідарності і удосконаленні командних структур Альянсу для стримування загрози зі сходу.