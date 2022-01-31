В Украину прибыла пятая партия военной помощи из США (фото)

По словам министра обороны Алексей Резникова, на борту прибывшего самолета находились 84 тонны боеприпасов.

В понедельник вечером, 31 января, в Украину прибыла пятая партия военной помощи из Соединенных Штатов Америки. Об этом у себя на странице в Twitter сообщил министр обороны Алексей Резников.

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"5-я птичка в Киеве! Еще 84 тонны боеприпасов различного калибра!" – говорится в посте.

В то же время Резников добавил, что в ближайшие дни Украина рассчитывает получить еще один груз из США. В нем должно быть оборонное вооружение, предназначение для наших военных.

Напомним, первая американская "птичка" с военной помощью приземлилась в Украине 22 января. На борту приземлившегося в "Борисполе" самолета тогда были 90 тонн оружия. При этом что именно было завезено в страну не сообщалось, хотя распространялись слухи, что это может быть летальное оружие.

Новая партия военной помощи прибыла в Украину на следующий день, 23 января. На борту были 80 тонн оружия, которое было предназначено нашим Вооруженным силам.

А вот с третьей "птичкой" в Украину привезли оборудование и боеприпасы, направленные на оборонительные действия.

Следующий самолет из США прибыл в Украину позавчера, 28 января. По словам министра обороны Алексея Резникова, на борту была 81 тонна боеприпасов различного калибра.