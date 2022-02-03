С боеприпасами для гранатометов: в Украину прибыл 7 борт с военной помощью США (фото)

За 12 дней Соединенные Штаты привезли в нашу страну вооружения на около 600 тонн.

Министр обороны Украины Алексей Резников опубликовал в Facebook фото прибытия 7 самолета из США с военной помощью для украинской армии.

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"Седьмая птичка из Соединенных Штатов Америки приземлилась в Борисполе! На этот раз доставили 85 тонн боеприпасов для гранатометов", — сообщил министр.

[ + – ] Самолет, на котором привезли оружие

По словам Резникова на данный момент США поставили Украине военной помощи на около 600 тонн. Поставки стартовали с 22 января 2022 года. Глава оборонного ведомства также анонсировал получение дополнительных пакетов помощи.

Отметим, что нынешние поставки вооружения Украине происходят в рамках дополнительной помощи США на 200 млн долларов.

Напомним, 1 февраля в Украину прибыл 6 борт с военной помощью от США. На его борту было 84 тонны боеприпасов. пятая партия военной помощи из США прибыла 31 января. На борту также находилось 84 тонны боеприпасов.

По информации СМИ, в рамках дополнительной военной помощи Украине на 200 млн долларов, будет совершено около 45 рейсов.