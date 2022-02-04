США передали Украине автоматические гранатометы Mk19, - СМИ (фото)

На американском самолете с военной помощью идентифицировали по маркировке содержание груза. Оказалось, что там находятся американский аналог АГС-17.

В рамках дополнительной помощи для Украины США передали украинской армии 40-мм автоматические гранатометы Mk-19. Об этом сообщает блогер @thelema_boy_ в Твиттере.

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Блогер обратил внимание на маркировки груза, который прибыл в Украину. Оказалось, что в партии военной помощи были автоматические гранатометы Mk 19 Mod 3 и патроны 12-го калибра с картечью для дробовиков.

При этом как сообщает Ukrmilitary, содержание первых трех самолетов открыто демонстрировали публике. В них были Javelin и SMAW-D. А вот содержание 4 борта упаковали в непрозрачную черную пленку. Однако маркировку все же удалось распознать. Согласно натовскому классификатору под код NSN 1010-01-490-9697 подпадает как раз автоматический гранатомет.

[ + – ] Фото с военной помощью [ + – ] Классификатор НАТО

Судя по фото, которые сделаны во время загрузки самолета, издание делает вывод, что 28 января в Украину прибыло несколько сотен гранатометов Mark 19.

[ + – ] Загруса самолета гранатометами

При этом седьмой борт прибыл в Украину с 85 тоннами боеприпасов к гранатометам.

Mk 19 — это 40-мм автоматический гранатомет, находящийся на вооружении у США с конца 1960-х годов в разных модификациях. Партия, которая передавалась Украине, как пишет Милитарный, изготавливалась в период с 1981 по 2000 годы.

Основное отличие Mk 19 от АГС-17, который состоит на вооружении у украинской армии, в номенклатуре боеприпасов. У американского гранатомета есть три вида снарядов:

основной М430 HEDP с осколочно-кумулятивным действием (пробивает до 50 мм бронебойной стали. Радиус поражения — 5 метров

осколочные М383 и М384

учебные М385.

Напомним, США передали Украине противобункерные гранатометы SMAW-D. Его владению обучилось уже два выпуска украинских военных.