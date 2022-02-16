"Росії краще тричі подумати, перш ніж нападати", — Кулеба про постачання зброї Україні
Глава МЗС України наголосив, що дипломатія веде активну роботу для стримування Кремля. Наша країна не зупиниться, доки не звільнить увесь Донбас і Крим.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зупиниться, доки не звільнить Донбас і Крим. Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24".
За словами Кулеби, проти РФ вже готовий до застосування найболючіший пакет санкцій, який негайно запровадять у разі вторгнення. Україна ведуть активну дипломатію, і ще минулого року запропонувала Заходу комплексний пакет заходів для стримування Кремля:
- Підготовка жорстких санкцій
- Надання військово-технічної допомоги Україні
- Економічна та фінансова допомога Україні
"Усі ці елементи виконані", — наголосив міністр.
Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зупиниться, доки не звільнить захоплені РФ землі й доки Росія не заплатить за свою агресію.
"Сьогодні ми отримали найсучаснішу зброю. Тепер Росії краще тричі подумати, перш ніж нападати — втрати будуть жахливими", — резюмував Кулеба, відзначаючи великі постачання зброї Україні.
Нагадаємо, у зоні ООС пройшла стрільба із застосуванням британських ПТРК NLAW і американськими гранатометами SMAW-D.
Раніше в Міноборони РФ заявили про часткове відведення військ від кордонів України. Однак у НАТО наразі не побачили ознак деескалації.