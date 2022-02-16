"Росії краще тричі подумати, перш ніж нападати", — Кулеба про постачання зброї Україні

Глава МЗС України наголосив, що дипломатія веде активну роботу для стримування Кремля. Наша країна не зупиниться, доки не звільнить увесь Донбас і Крим.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зупиниться, доки не звільнить Донбас і Крим. Про це він повідомив у ефірі телеканалу "Україна 24".

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За словами Кулеби, проти РФ вже готовий до застосування найболючіший пакет санкцій, який негайно запровадять у разі вторгнення. Україна ведуть активну дипломатію, і ще минулого року запропонувала Заходу комплексний пакет заходів для стримування Кремля:

Підготовка жорстких санкцій Надання військово-технічної допомоги Україні Економічна та фінансова допомога Україні

"Усі ці елементи виконані", — наголосив міністр.

Також Дмитро Кулеба заявив, що Україна не зупиниться, доки не звільнить захоплені РФ землі й доки Росія не заплатить за свою агресію.

"Сьогодні ми отримали найсучаснішу зброю. Тепер Росії краще тричі подумати, перш ніж нападати — втрати будуть жахливими", — резюмував Кулеба, відзначаючи великі постачання зброї Україні.

Нагадаємо, у зоні ООС пройшла стрільба із застосуванням британських ПТРК NLAW і американськими гранатометами SMAW-D.

Раніше в Міноборони РФ заявили про часткове відведення військ від кордонів України. Однак у НАТО наразі не побачили ознак деескалації.