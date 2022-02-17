Тристороння спілка України, Польщі та Великобританії офіційно створена, — Кулеба

Під час виступу глава українського МЗС запевнив, що сили учасників союзу "будуть зосереджені на економічній, торговельній та енергетичній" співпраці. А також на боротьбі з дезінформацією.

У Києві відбувся спільний брифінг голів зовнішньополітичних відомств Великої Британії та України — Ліз Трасс та Дмитра Кулеби. Під час заходу Кулеба повідомив про створення тристороннього союзу України, Великої Британії та Польщі. Трансляція виступу велася на YouTube.

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"Сьогодні маю честь повідомити про заснування Україною, Великобританією та Польщею нового тристороннього формату співпраці. Великобританія та Польща стоять пліч-о-пліч з українським народом у зусиллях із захисту суверенітету та територіальної цілісності України в міжнародно визнаних кордонах", — зазначив Дмитро Кулеба.

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За словами глави МЗС, Польща та Великобританія допомагатимуть нам обороняти нашу країну. Також зусилля будуть зосереджені на економічній, торговій, енергетичній співпраці та на боротьбі з дезінформацією.

"Особливу увагу наші три країни приділятимуть підтримці Кримської платформи. Я щиро вдячний колегам — Ліз Трасс та Збіґнєву Рау за підтримку цієї ініціативи. Це наш спільний продукт, над яким ми будемо надалі ретельно та якісно працювати, щоб наш тристоронній формат був прагматичним, довгостроковим і результативним. Наша тристороння співпраця стане гарантією безпеки, миру та співпраці в Європі", — сказав Кулеба.

Уточнимо, що глава МЗС Польщі Збіґнєв Рау був присутній на зустрічі дистанційно.

Раніше Фокус повідомляв, що спільний тристоронній формат Лондона, Києва та Варшави надає його учасникам нові геополітичні можливості, зменшивши вплив тих європейських країн, які не хочуть протидіяти Путіну.

До цього, Дмитро Кулеба висловлювався, що постачання в Україну сучасної зброї, зокрема британської, змусить противника добре подумати, перш ніж нападати на Україну.

Глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорював із генеральним секретарем ООН ситуацію, що склалася на українських кордонах, та заходи щодо виходу з цієї кризи.