Кулеба обговорив із генсеком ООН ситуацію навколо України: деталі розмови

Глава українського МЗС звернувся до Антоніу Гутерреша з пропозицією використати механізм "добрих послуг Генерального секретаря ООН" для ескалації напруги навколо України.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, під час якої сторони обговорили питання кризи безпеки, створеної Російською Федерацією. Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Політика" в Facebook Підписатись

Зокрема, Гутерреш підтвердив раніше висловлену позицію, яка полягає в тому, що будь-яка російська інтервенція РФ буде розцінена як порушення Статуту ООН та міжнародного права.

Генсек наголосив, що дипломатія — це єдиний шлях вирішення кризи, що має не лише усунути загрозу російського вторгнення, а й попередити нагнітання ситуації навколо України.

Глава МЗС України, зі свого боку, зазначив, що ООН може бути активним учасником дипломатичного врегулювання ситуації та надати допомогу Україні та її партнерам на різних рівнях. Зокрема Кулеба звернувся до Гутерреша "з пропозицією використання механізму "добрих послуг Генерального секретаря ООН" для деескалації", який передбачає призначення генсеком представників Ради безпеки ООН для врегулювання ситуацій, що становлять загрозу міжнародному миру та безпеці.

Кулеба також підкреслив, що виконання Києвом Мінських угод на умовах Москви є неприпустимим, оскільки РФ маніпулює змістом цих угод, спотворюючи суть документа. Зокрема Мінські угоди не можуть бути виконані на російських умовах, які передбачають так званий "прямий діалог" між Україною та ОРДЛО. За словами Міністра, стороною конфлікту є РФ, тому Україна готова вести переговори за участю російської сторони в Нормандському форматі.

Раніше повідомлялося, що Україна ініціює зустріч із Росією та іншими державами — учасниками Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення скупчення російських військ вздовж українського кордону та в окупованому Криму.

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров порівняв главу МЗС Дмитра Кулебу з головним ідеологом Третього рейху Йозефом Геббельсом, оскільки Кулеба заявив про те, що Україна не вестиме прямого діалогу з "ДНР" і "ЛНР".