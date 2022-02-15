Кулеба обсудил с генсеком ООН ситуацию вокруг Украины: детали беседы

Глава украинского МИД обратился к Антониу Гутерришу с предложением использовать механизм "добрых услуг Генерального секретаря ООН" для эскалации напряжения вокруг Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, во время которого стороны обсудили вопрос кризиса безопасности, созданный Российской Федерацией. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

В частности Гутерриш подтвердил ранее высказанную позицию, которая заключается в том, что любая российская интервенция РФ будет расценена как нарушение Устава ООН и международного права.

Генсек подчеркнул, что дипломатия — это единственный путь разрешение кризиса, которая должна не только устранить угрозу российского вторжения, но и предупредить нагнетание ситуации вокруг Украины.

Глава МИД Украины в свою очередь отметил, что ООН может быть активным участником дипломатического урегулирования ситуации, и оказать помощь Украине и ее партнерам на разных уровнях. В частности Кулеба обратился к Гутерришу "с предложением использования механизма "добрых услуг Генерального секретаря ООН" для деэскалации", который предполагает назначение генсеком представителей Совбеза ООН для урегулировании ситуаций, представляющих угрозу международному миру и безопасности.

Кулеба также подчеркнул, что выполнение Киевом Минских соглашений на условиях Москвы недопустимо, поскольку РФ манипулирует содержанием этих соглашений, искажая суть документа. В частности Минские соглашения не могут быть выполнены на российских условиях, которые предусматривают так называемый "прямой диалог" между Украиной и ОРДЛО. По словам министр, стороной конфликта является РФ, поэтому Украина готова вести переговоры с участием российской стороны в Нормандском формате.

Ранее сообщалось, что Украина инициирует встречу с Россией и другими государствами — участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения скопления российских войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил главу МИД Дмитрия Кулебу с главным идеологом Третьего рейха Йозефом Геббельсом, поскольку Кулеба заявил о том, что Украина не будет вести прямой диалог с "ДНР" и "ЛНР".