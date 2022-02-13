Еще 48 часов. Украина созывает на чрезвычайную встречу Россию и страны ОБСЕ

Украина потребовала от России предоставить разъяснения о скоплении ее войск на украинской границе, но Кремль проигнорировал обращение Киева.

Украина созывает встречу с Российской Федерацией и всеми государствами — участниками Венского документа в течение следующих 48 часов для обсуждения скопления российских войск вдоль украинской границы и в оккупированном Крыму. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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Глава украинского МИД отметил, что поскольку Россия не ответила на официальный запрос Украины по Венскому документу, наша страна решила сделать следующий шаг.

"Россия не ответила на наш запрос по Венскому документу. Мы делаем следующий шаг. Украина созывает встречу с РФ и всеми государствами-участниками в течение следующих 48 часов для обсуждения усиления и перемещения войск РФ вдоль нашей границы и во временно оккупированном Крыму", — написал Кулеба.

[ + – ] Твит Дмитрия Кулебы

Отметим, что 11 февраля Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина официально применила механизм снижения рисков, согласно разделу III Венского документа, и обратилась к России с запросом предоставить подробные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна была указать точные районы проведения своей военной деятельности, сообщить дату ее завершения, а также наименование, подчиненность, количество военных формирований; типы вооружений и военной техники, которые принимают участие.

Глава МИД предупредил, что в случае отсутствия ответа со стороны Кремля или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации Украина обратится к России и всем другим государствам — участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение.

Напомним, Венский документ о мерах укрепления доверия и безопасности был принят ОБСЕ 30 ноября 2011 года. Его целью являются укрепление доверия и безопасности, повышение стабильности и уменьшение угрозы возникновения военных конфликтов в странах, входящих в ОБСЕ. Венский документ заключен между 58 странами — участницами ОБСЕ, среди которых Украина и Россия.

Ранее Фокус сообщал, что Россия перебрасывает к Украине 1-ю гвардейскую танковую армию. Исследователи Conflict Intelligence Team подтвердили перевозку военной техники по железной дороге с полигона под Воронежем. Танки заметили в 15 километрах от границы с Украиной.