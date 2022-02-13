Ще 48 годин. Україна скликає на надзвичайну зустріч Росію та країни ОБСЄ

Україна зажадала від Росії надати роз'яснення щодо накопичення її військ на українському кордоні, але Кремль проігнорував звернення Києва.

Україна скликає зустріч із Російською Федерацією та всіма державами — учасницями Віденського документа протягом наступних 48 годин для обговорення скупчення російських військ уздовж українського кордону та в окупованому Криму. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Twitter.

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Глава українського МЗС зазначив, що оскільки Росія не відповіла на офіційний запит України за Віденським документом, наша країна вирішила зробити наступний крок.

"Росія не відповіла на наш запит за Віденським документом. Ми робимо наступний крок. Україна скликає зустріч із РФ та всіма державами-учасницями протягом наступних 48 годин для обговорення посилення та переміщення військ РФ уздовж нашого кордону та у тимчасово окупованому Криму", — написав Кулеба.

[ + – ] Твіт Дмитра Кулеби

Зазначимо, що 11 лютого Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно застосувала механізм зниження ризиків, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулася до Росії із запитом надати докладні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, що прилягають до території України та у тимчасово окупованому Криму.

Відповідно до положень Віденського документа, РФ повинна була вказати точні райони провадження своєї військової діяльності, повідомити дату її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; типи озброєнь та військової техніки, що беруть участь.

Глава МЗС попередив, що у разі відсутності відповіді з боку Кремля або надання недостатньої чи неналежної інформації Україна звернеться до Росії та всіх інших держав — учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ має надати роз'яснення.

Нагадаємо, Віденський документ про заходи зміцнення довіри та безпеки було прийнято ОБСЄ 30 листопада 2011 року. Його метою є зміцнення довіри та безпеки, підвищення стабільності та зменшення загрози виникнення військових конфліктів у країнах, що входять до ОБСЄ. Віденський документ укладено між 58 країнами – учасницями ОБСЄ, серед яких Україна та Росія.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія перекидає до України 1-у гвардійську танкову армію. Дослідники Conflict Intelligence Team підтвердили перевезення військової техніки залізницею з полігону під Воронежем. Танки помітили за 15 кілометрів від кордону з Україною.