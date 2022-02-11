У Росії 48 годин на відповідь українському МЗС про війська на кордоні, — Кулеба

За відсутності відповіді, або надання неточної чи спотвореної інформації, РФ доведеться порозумітися з усіма країнами — членами ОБСЄ

МЗС України зажадало від Росії протягом 48 годин надати інформацію про точні райони проведення військової діяльності, чисельність військ, типи озброєнь та військової техніки на прилеглих до України територіях, відповідно до Віденського документа. Цю інформацію глава МЗС України Дмитро Кулеба опублікував у своєму Twitter.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Ми офіційно застосували механізм зменшення небезпеки, згідно з розділом III Віденського документа, і звернулися до Російської Федерації із запитом надати детальні роз'яснення щодо військової діяльності в районах, що прилягають до території України та в тимчасово окупованому Криму, — пояснив Кулеба.

[ + – ] Дмитро Кулеба у Twitter

"Росія має 48 годин на відповідь. У разі її відсутності або надання недостатньої або неналежної інформації, Україна звернеться до РФ та інших держав-учасниць Віденського документа про скликання надзвичайної зустрічі, на якій РФ повинна надати роз'яснення", — сказав Дмитро Кулеба.

Відповідно до положень Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити про дати її завершення, а також назвати найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань, а також типи озброєнь та військової техніки, що беруть у ній участь, уточнив глава МЗС України.

Ми продовжимо й надалі використовувати всі дипломатичні можливості для забезпечення безпеки України, — підсумував Кулеба.

Віденський документ прийняли у 2011 році держави-учасниці ОБСЄ. Він призначений, щоб зміцнити довіру та заходи безпеки в європейському регіоні. Росія — серед країн, що підписали його, і вжили заходів для його реалізації.

Раніше Фокус повідомляв, що Росія почала розгортати в Білорусі польові медичні табори.

На супутникових знімках видно, що кількість російських військових сил на українському кордоні зростає.

Росія одночасно почала навчання своїх ВМС на Чорному морі, перекривши його для українських суден.