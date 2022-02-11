У России 48 часов на ответ украинскому МИД по войскам на границе, — Кулеба

В случае отсутствия ответа, или предоставления неточной или искаженной информации, РФ придется объясняться со всеми странами — членами ОБСЕ

МИД Украины потребовал от России в течение 48 часов предоставить информацию о точных районах проведения военной деятельности, численности войск, типах вооружений и военной техники на прилегающих к Украине территориях, в соответствии с Венским документом. Эту информацию глава МИД Украины Дмитрий Кулеба опубликовал в своем Twitter.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения по военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины и во временно оккупированном Крыму, — пояснил Кулеба.

[ + – ] Дмитрий Кулеба в Twitter

"У России есть 48 часов на ответ. В случае его отсутствия или предоставления недостаточной или ненадлежащей информации, Украина обратится к РФ и к другим государствам-участникам Венского документа о созыве чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение", — сказал Дмитрий Кулеба.

Согласно положениям Венского документа, РФ должна предоставить точные районы проведения военной деятельности, уведомить о датах ее завершения, а также назвать наименования, подчиненность, количество военных формирований, а также типы вооружений и военной техники, участвующие в ней, уточнил глава МИД Украины.

Мы продолжим и дальше использовать все дипломатические возможности для обеспечения безопасности Украины, — подвел итог Кулеба.

Венский документ был принят в 2011 государствами-участниками ОБСЕ. Он предназначен для укрепления доверия и мер безопасности в европейском регионе. Россия — среди стран, подписавших его, и принявших меры для его реализации.

Ранее Фокус сообщал, что Россия начала разворачивать в Беларуси полевые медицинские лагеря.

На спутниковых снимках видно, что количество российских военных сил на украинской границе растет.

Россия одновременно начала учения своих ВМС на Черном море, перекрыв его для украинских судов.