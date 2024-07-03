"Ігнорують і спотворюють": Росія призупиняє участь у роботі Парламентської асамблеї ОБСЄ

Держдума і Рада Федерації ухвалили спільну заяву про припинення участі делегації Федеральних зборів РФ у ПА ОБСЄ і вже надіслали термінові телеграми.

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Рада Федерації на пленарному засіданні сьогодні, 3 липня, ухвалила постанову про заяву палат Федеральних Зборів РФ щодо призупинення участі російської делегації в роботі Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ПА ОБСЄ), а також про припинення виплат внесків до бюджету організації. Про це повідомляє "Интерфакс".

У заяві йдеться про те, що, попри неодноразові звернення і пропозиції російської делегації, ПА ОБСЄ використовують як "політизований інструмент для цілеспрямованої реалізації антиросійського курсу, включно з навмисним спотворенням причинно-наслідкового зв'язку подій, що відбуваються в Україні".

ОБСЄ на Донбасі Фото: Getty Images

А в Держдумі заявили про "крайню деградацію" ПА ОБСЄ як механізму міжпарламентської взаємодії.

У РФ повідомили, що ПА ОБСЄ протягом багатьох років нібито ігнорує проблеми, пов'язані з порушенням прав національних меншин в Україні та в державах Прибалтики і свободи спілкування та навчання рідною мовою.

А також не звертає уваги на "блюзнірську героїзацію нацистів та їхніх посібників, утиски та вбивства журналістів, які виступають із позицією, відмінною від сформованої в Брюсселі та Вашингтоні", — наголошується в документі.

Також у РФ поскаржилися, що їхню делегацію позбавляли можливості "продовжувати діалог" і не давали брати участь у роботі пленарних засідань і керівних органів.

Парламентська асамблея ОБСЄ Фото: Евгения Кравчук / Facebook

Особливо російських політиків засмутила відмова Румунії видати візи членам російської делегації для участі в щорічній сесії ПА ОБСЄ в Бухаресті 2024 року.

Тому сенатори РФ і депутати Держдуми призупиняють участь делегації Федеральних зборів Російської Федерації в ПА ОБСЄ, а також виплату внесків Російської Федерації до бюджету ПА ОБСЄ.

Однак російські сенатори і парламентарії пообіцяли повернутися, якщо в ОБСЄ переглянуть "русофобські та дискримінаційні підходи до вирішення нагальних проблем європейської безпеки".

Раніше в середу голова комітету Держдуми з міжнародних справ Леонід Слуцький заявив, що внески РФ у ПА ОБСЄ становлять близько 250 тисяч євро на рік.

"Ми заощадимо величезні кошти, хоча це не головне міркування. На ПА ОБСЄ йде за допомогою наших внесків приблизно 256 тисяч євро на рік", — сказав Слуцький журналістам.

Нагадаємо, наприкінці 2023 року в ОБСЄ пояснили, чому не можуть виключити Росію з організації. За словами голови МЗС Північної Македонії Буяра Османі, з юридичного боку призупинити членство Росії неможливо через правило "консенсус мінус один". Тобто, рішення мають ухвалити члени організації одноголосно. Тим часом політична причина полягає в тому, що деякі держави-учасниці бачать, що ОБСЄ було засновано як платформу для забезпечення діалогу між країнами, які мають різні погляди.