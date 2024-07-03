"Игнорируют и искажают": Россия приостанавливает участие в работе Парламентской ассамблеи ОБСЕ

Госдума и Совет Федерации приняли совместное заявление о приостановке участия делегации Федерального собрания РФ в ПА ОБСЕ и уже отправили срочные телеграммы.

Related video

Совет Федерации на пленарном заседании сегодня, 3 июля, принял постановление о заявлении палат Федерального Собрания РФ о приостановке участия российской делегации в работе Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ), а также о прекращении выплат взносов в бюджет организации. Об этом сообщает "Интерфакс".

В заявлении говорится, что, несмотря на неоднократные обращения и предложения российской делегации, ПА ОБСЕ используется в качестве "политизированного инструмента для целенаправленной реализации антироссийского курса, включая намеренное искажение причинно-следственной связи событий, происходящих в Украине".

ОБСЕ на Донбассе Фото: Getty Images

А в Госдуме заявили о "крайней деградации" ПА ОБСЕ как механизма межпарламентского взаимодействия.

В РФ сообщили, что ПА ОБСЕ в течение многих лет якобы игнорирует проблемы, связанные с нарушением прав национальных меньшинств в Украине и в государствах Прибалтики и свободы общения и обучения на родном языке.

А также не обращает внимания на "кощунственную героизацию нацистов и их пособников, притеснения и убийства журналистов, выступающих с позицией, отличной от сформированной в Брюсселе и Вашингтоне", — отмечается в документе.

Также в РФ пожаловались, что их делегацию лишали возможности "продолжать диалог" и не давали участвовать в работе пленарных заседаний и руководящих органов.

Парламентская ассамблея ОБСЕ Фото: Евгения Кравчук / Facebook

Особенно российских политиков расстроил отказ Румынии выдать визы членам российской делегации для участия в ежегодной сессии ПА ОБСЕ в Бухаресте в 2024 году.

Поэтому сенаторы РФ и депутаты Госдумы приостанавливают участие делегации Федерального собрания Российской Федерации в ПА ОБСЕ, а также выплату взносов Российской Федерации в бюджет ПА ОБСЕ.

Однако российские сенаторы и парламентарии пообещали вернуться, если в ОБСЕ пересмотрят "русофобские и дискриминационные подходы к решению насущных проблем европейской безопасности".

Ранее в среду председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что взносы РФ в ПА ОБСЕ составляют около 250 тысяч евро в год.

"Мы сэкономим огромные средства, хотя это не главное соображение. На ПА ОБСЕ уходит посредством наших взносов порядка 256 тысяч евро в год", — сказал Слуцкий журналистам.

Напомним, в конце 2023 года в ОБСЕ пояснили, почему не могут исключить Россию из организации. По словам главы МИД Северной Македонии Буяра Османи, с юридической стороны приостановить членство России невозможно из-за правила "консенсус минус один". То есть, решение должны принять члены организации единогласно. Между тем политическая причина заключается в том, что некоторые государства-участники видят, что ОБСЕ была основана как платформа для обеспечения диалога между странами, имеющими разные взгляды.