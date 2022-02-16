Европарламент проголосовал за выдачу Украине кредита в 1,2 млрд евро

По информации журналистов, первый пакет помощи Украина может получить уже в начале марта. Решение выделить деньги поддержали 598 представителей из 705.

Европарламент официально одобрил пакет макрофинансовой помощи для Украины в размере 1,2 млрд евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте организации.

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"Принято", — говорится в сообщении.

Кроме Украины, рассматривались также вопрос взыманий и сборов и Директиву по безопасности игрушек. В то же время находящийся в Брюсселе "Радио Свобода" Рикард Йозвяк рассказал, что за выделение помощи прогосовали почти 600 депутатов.

"Голосование Европарламента состоялось. 598 голосов за макрофинансовую помощь Украине, 55 голосов против и 41 воздержался. Европарламент официально выделяет Украине пакет макрофинансовой помощи в 1,2 млрд евро. Надеемся, что первая выплата может произойти в начале марта". — написал Рикард Йозвяк.

[ + – ] Сообщение Рикарда Йозвяка

В официальном проекте решения по этому вопросу сказано, что льготный кредит Украине собираются разделить на два транша, каждый из которых будет составлять по 600 млн евро. Первая часть помощи будет передана Украине после одобрения в Совете Европы, а второй Украина получит только после подписания с Европой Меморандума о взаимопонимании, где будет список реформ, которые украинская сторона должна выполнить.

Также, для получения второго транша Украине придется согласовать ряд вопросов с МВФ.

Деньги Украине дают, чтобы она перекрыла свою потребность во внешнем финансировании, а также поддержала свои внутренние реформы, и получила импульс к евроинтеграции и к имплементации мер, перечисленных в Меморандуме об ассоциации с Евросоюзом.

Чтобы предоставить Украине финансовую помощь, Еврокомиссия выпустит бонды со сроком погашения в 15 лет.

Также Украине будут переданы 120 млн евро грантовых средств на проекты для поддержания устойчивости страны.

Ранее Фокус сообщал, что Еврокомиссия одобрила выделение Украине 1,2 млрд евро.

Чуть позднее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о выделении Украине пакета макрофинансовой помощи во время своего визита в Киев. Эти средства планировалось выделить для поддержки стабильности украинской экономики.