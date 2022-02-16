Європарламент проголосував за видачу Україні кредиту в розмірі 1,2 млрд євро

За інформацією журналістів, перший пакет допомоги Україна може отримати вже на початку березня. Рішення виділити гроші підтримали 598 представників із 705.

Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги для України в розмірі 1,2 млрд євро. Про це свідчать дані на сайті організації.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Світ" в Facebook Підписатись

"Ухвалено", — йдеться в повідомленні.

Крім України, розглядалися також питання стягнень та зборів і Директива з безпеки іграшок. У той же час "Радіо Свобода", що розташоване в Брюсселі, Рікард Юзвяк розповів, що за виділення допомоги проголосувати майже 600 депутатів.

"Голосування Європарламенту відбулося. 598 голосів за макрофінансову допомогу Україні, 55 голосів проти та 41 утримався. Європарламент офіційно виділяє Україні пакет макрофінансової допомоги в розмірі 1,2 млрд євро. Сподіваємося, що перша виплата може відбутися на початку березня" — написав Рікард Юзвяк.

[ + – ] Повідомлення Рікарда Юзвяка

В офіційному проєкті рішення з цього питання сказано, що пільговий кредит Україні збираються поділити на два транші, кожен із яких становитиме по 600 млн євро. Перша частина допомоги буде передана Україні після схвалення в Раді Європи, а другу Україна отримає лише після підписання з Європою Меморандуму про взаєморозуміння, де буде перелік реформ, які українська сторона має виконати.

Також для отримання другого траншу Україні доведеться узгодити низку питань з МВФ.

Гроші Україні дають, щоб вона перекрила свою потребу в зовнішньому фінансуванні, а також підтримала свої внутрішні реформи, й отримала імпульс до євроінтеграції та імплементації заходів, перерахованих у Меморандумі про асоціацію з Євросоюзом.

Щоб надати Україні фінансову допомогу, Єврокомісія випустить бонди зі строком погашення в 15 років.

Також Україні буде передано 120 млн євро грантових коштів на проєкти для підтримки стійкості країни.

Раніше Фокус повідомляв, що Єврокомісія схвалила виділення Україні 1,2 млрд євро.

Трохи згодом президент Франції Емманюель Макрон повідомив про виділення Україні пакету макрофінансової допомоги під час свого візиту до Києва. Ці кошти планувалося виділити задля підтримки стабільності української економіки.