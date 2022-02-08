Україна отримає від Франції 1,2 млрд євро: на що підуть гроші (відео)

За словами президента України Володимира Зеленського, виділені кошти допоможуть стабілізувати економіку країни. Проте невідомо, чи ця сума буде поділена на транші і коли чекати на гроші.

Франція надала Україні 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги, яка буде спрямована на підтримку української економіки. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський на спільному брифінгу із президентом Франції Емманюелем Макроном за результатами зустрічі глав держав у вівторок, 8 лютого, у Києві.

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"Підтримка економічна є дуже важливою, і ми дуже цінуємо такий крок солідарності з іншими країнами. Потужний крок підтримки саме з боку Емманюеля, з боку Франції – виділення 1,2 млрд євро макрофінансової допомоги. Це дійсно нам допоможе стабілізувати нашу економіку, ми вже непогано йдемо, але це потужний крок", – сказав Зеленський.

Зазначимо, що 1 лютого цього року голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Єврокомісія ухвалила рішення про надання Україні макрофінансової допомоги в такому ж розмірі — 1,2 млрд євро.

[ + – ] Брифінг за підсумками зустрічі Зеленського з Макроном. Дивитись з 2:05.

Пакет допомоги від ЄС містить екстрений кредит та кілька грантів. За словами голови Єврокомісії, ця сума має допомогти Україні вирішити проблеми, які виникли через загрозу вторгнення з боку Росії.

Також Зеленський у ході брифінгу назвав результативними переговори з французьким колегою та подякував Макрону за підтримку Києва в умовах військової російської агресії.

За словами українського президента, у нього з Емманюелем Макроном схожі погляди щодо загроз для України та країн ЄС з боку Росії. Він зазначив, що мирний процес був ключовим питанням переговорів з лідером Франції.

Також він наголосив, що Франція відіграє активну роль у межах Нормандського формату та висловив сподівання, що найближчим часом відбудеться нова зустріч глав країн "Нормандської четвірки".

Зазначимо, що це перший візит президента Франції до України за останні 24 роки.

Учора глава Франції Емманюель Макрон провів переговори з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві, під час яких сторони обговорили ситуацію навколо України.

Після переговорів з главою Кремля президент Франції заявив про необхідність "дуже швидко попрацювати", щоб уникнути ескалації. Він заявив, що найближчими днями стануть вирішальними в питаннях деескалації ситуації навколо України, а також відносин між Європою та Росією.