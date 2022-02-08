Украина получит от Франции 1,2 млрд евро: на что пойдут деньги (видео)

По словам президента Украины Владимира Зеленского, выделенные средства помогут стабилизировать экономику страны. Однако неизвестно, будет ли эта сумма разделена на транши и когда ждать денег.

Франция выделила Украине 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи, которая будет направлена на поддержку украинской экономики. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на совместном брифинге с президентом Франции Эммануэлем Макроном по результатам встречи глав государств во вторник, 8 февраля, в Киеве.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

"Поддержка экономическая очень важна, и мы очень ценим такой шаг солидарности с другими странами. Мощный шаг поддержки именно со стороны Эммануэля, со стороны Франции – выделение 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи. Это действительно нам поможет стабилизировать нашу экономику, мы уже неплохо идем, но это мощный шаг", – сказал Зеленский.

Отметим, что 1 февраля этого года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Еврокомиссия приняла решение о выделении Украине макрофинансовой помощи в таком же размере — 1,2 млрд евро.

[ + – ] Брифинг по результатам встречи Зеленского с Макроном. Смотреть с 2:05.

Пакет помощи от ЕС содержит экстренный кредит и несколько грантов. По словам главы Еврокомиссии, эта сумма должна помочь Украине решить проблемы, которые появились из-за угрозы вторжения со стороны России.

Также Зеленский в ходе брифинга назвал результативными переговоры с французским коллегою и поблагодарил Макрона за поддержку Киева в условиях военной российской агрессии.

По словам украинского президента, у него с Эммануэлем Макроном схожие взгляды относительно угроз для Украины и стран ЕС со стороны России. Он отметил, что мирный процесс был ключевым вопросом переговоров с лидером Франции.

Также он подчеркнул, что Франция отыгрывает активную роль в рамках Нормандского формата и выразил надежду, что в ближайшее время состоится новая встреча глав стран "Нормандской четверки".

Отметим, что это первый визит президента Франции в Украину за последние 24 года.

Вчера глава Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, в ходе которых стороны обсудили ситуацию вокруг Украины.

После переговоров с главой Кремля президент Франции заявил о необходимости "очень быстро поработать", чтобы избежать эскалации. Он заявил, что ближайшие дни станут решающими в вопросах деэскалации ситуации вокруг Украины, а также отношений между Европой и Россией.