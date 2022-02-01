Єврокомісія схвалила надання Україні 1,2 млрд. євро: на яких умовах

Допомогу надаватимуть у два етапи. Перший транш на суму 600 млн євро буде наданий Україні найближчим часом практично без будь-яких умов. А другий транш виділять після виконання реформ та домовленостей із МВФ.

Україна отримає фінансову допомогу у сумі 1,2 млрд. євро. Таке рішення ухвалила Єврокомісія та затвердила надання макрофінансової допомоги. Про це повідомили у Європейській комісії у Twitter.

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"Як я і повідомляла минулого тижня, Єврокомісія запропонувала Україні пакет фінансової допомоги у розмірі 1,2 млрд євро. Я закликаю Європарламент та країни ЄС якнайшвидше схвалити це рішення, щоб ми могли виділити перший транш у розмірі 600 млн євро найближчим часом", — Написала глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Перший транш на суму 600 млн. євро Україна отримає майже без умов: Рада Європи та Європарламент мають узгодити це рішення, а Україна та ЄС обговорять структурні реформи у Меморандумі про взаєморозуміння.

Другий транш на ту саму суму буде схвалено, якщо Україна виконає узгоджені з ЄС структурні реформи та домовленості щодо угоди з МВФ.

Зазначимо, що Україна та МВФ підписали 9 червня 2020 року нову програму співпраці stand-by, яка передбачала виділення для України $5 млрд. та була продовжена до кінця 2022 року. Новий меморандум приділяє багато уваги податковій політиці України, діяльності НБУ та передбачає нововведення для української енергетики.

Україна вже отримала 5,6 млрд євро допомоги у межах минулих програм із ЄС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявляв, що крім військових та обладнання Канада відправить в Україну фінансову допомогу у розмірі майже $40 мільйонів. Ця сума додаткова до кредиту на $100 млн, який Канада запропонувала раніше. Таке рішення ухвалено у межах розширення канадсько-української місії UNIFIER.

Фокус писав про те, що Україна отримала транш від МВФ у розмірі $699 млн. За словами голови НБУ Кирила Шевченка, новий транш має збільшити міжнародні резерви країни. Макрофінансова допомога надана у межах програми stand-by.