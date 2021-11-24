Україна отримала від МВФ транш $699 млн, — голова НБУ

Новий транш макрофінансової допомоги, за словами Кирила Шевченка, має збільшити міжнародні резерви країни.

Міжнародний валютний фонд виділив Україні транш на 699 млн доларів. Про це повідомив голова Національного банку України (НБУ) Кирило Шевченко у Facebook.

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Гроші надійдуть на рахунки уряду в Національному банку України. Кредит збільшить міжнародні резерви країни, упевнений голова регулятора.

Транш отримано за програмою stand-by в розмірі 500 млн спеціальних прав запозичення (еквівалент $699 млн). Інших подробиць Шевченко не навів.

Рада виконавчих директорів МВФ за підсумками першого огляду економічних показників України 22 листопада схвалила транш 699 млн доларів.

Загальні виплати за угодою про резервне кредитування stand by (SBA) становили 2,8 мільярдів доларів.

Що натомість пообіцяла влада України?

Після рішення про виділення траншу українські чиновники пообіцяли МВФ таке :

повернути податково-бюджетну політику до режиму захисту соціально вразливих верств населення, знижуючи ризики від квазіфіскальних операцій, зокрема в енергетиці;

забезпечити незалежність центрального банку та зосередити монетарну політику на поверненні інфляції до цільових значень;

забезпечити фінансове здоров'я банків пожвавлення банківського кредитування приватного сектора;

вести боротьбу з корупцією та провести судову реформу;

знизити роль держави та зацікавлених сторін в економіці з метою покращення ділового середовища, залучення інвестицій і підвищення потенціалу економіки.

Співробітництво МВФ та України за програмою SBA продовжили до кінця червня 2022 року.

Нагадаємо, що програма SBA передбачає передавання Україні 5 млрд доларів. Програма мала закінчитися 8 грудня цього року. Представник МВФ Джеррі Райс говорив про очікування більшого прогресу від України, щоб фонд міг надавати кредити.