Украина получила от МВФ транш в $699 млн, — глава НБУ

Новый транш макрофинансовой помощи, по словам Кирилла Шевченко, должен увеличить международные резервы страны.

Международный валютный фонд выделил Украине транш на 699 млн долларов. Об этом сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Кирилл Шевченко Facebook.

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Деньги поступят на счета правительства в Национальном банке Украины. Кредит увеличит международные резервы страны, уверен глава регулятора.

Транш получен по программе stand-by в размере 500 млн специальных прав заимствования (эквивалент $699 млн). Других подробностей Шевченко не привел.

Совет исполнительных директоров МВФ по итогам первого обзора экономических показателей Украины 22 ноября одобрил транш в 699 млн долларов.

Общие выплаты по соглашению о резервном кредитовании stand by (SBA) составили 2,8 миллиарда долларов.

Что взамен пообещали власти Украины?

После решения о выделении транша украинские чиновники пообещали МВФ следующее:

вернуть налогово-бюджетную политику в режим защиты социально уязвимых слоев населения, снижая риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике;

обеспечить независимость центрального банка и сосредоточить монетарную политику на возвращении инфляции до целевых значений;

обеспечить финансовое здоровье банков для оживления банковского кредитования частного сектора;

вести борьбу с коррупцией и провести судебную реформу;

снизить роль государства и заинтересованных сторон в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Сотрудничество МВФ и Украины по программе SBA продлили до конца июня 2022.

Напомним, что программа SBA предполагает передачу Украине 5 млрд долларов. Программа должна была закончиться 8 декабря этого года. Представитель МВФ Джерри Райс говорил об ожиданиях большего прогресса от Украины, чтобы фонд мог предоставлять кредиты.