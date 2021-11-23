$699 миллионов: Украина получит от МВФ второй транш в рамках программы stand-by

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил представителей МВФ и подтвердил готовность украинских властей направить выделенные средства по назначению.

Международный валютный фонд в рамках программы stand-by принял решение выделить Украине около 700 миллионов долларов транша. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ.

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Совет исполнительных директоров МВФ 22 ноября завершил первый обзор экономических показателей Украины, по результатам которого было одобрено выделение 699 млн долларов, после чего общие выплаты в рамках соглашения о резервном кредитовании (SBA) составят 2,8 миллиарда долларов США.

Средства из второго транша будут направлены на преодоление негативных последствий от пандемии COVID-19 и восстановление украинской экономики, а также проведение экономических реформ.

В сообщении указано, что украинские власти со своей стороны обязались:

вернуть налогово-бюджетную политику в режим защиты социально уязвимых слоев населения, снижая риски от квазифискальных операций, в том числе в энергетике;

обеспечить независимость центрального банка и сосредоточить монетарную политику на возвращении инфляции до целевых значений;

обеспечить финансовое здоровье банков для оживления банковского кредитования частного сектора;

вести борьбу с коррупцией и провести судебную реформу;

снизить роль государства и заинтересованных сторон в экономике с целью улучшения деловой среды, привлечения инвестиций и повышения потенциала экономики.

Также было принято решение продлить сотрудничество МВФ и Украины в рамках SBA до конца июня 2022.

Президент Украины Владимир Зеленский уже поблагодарил представителей МВФ за положительное завершение программы SBA и подтвердил готовность украинских властей направить выделенные средства, согласно договоренностям с МВФ.

Ранее сообщалось, что правительство Украины вело переговоры с представителями МВФ по вопросу продления программы кредитования на 6-9 месяцев. По словам главы НБУ Шевченко, для Украины чрезвычайно важно продолжить сотрудничество с МВФ.