$699 мільйонів: Україна отримає від МВФ другий транш у межах програми stand-by

Президент України Володимир Зеленський подякував представникам МВФ і підтвердив готовність української влади спрямувати виділені кошти за призначенням.

Міжнародний валютний фонд у межах програми stand-by ухвалив рішення виділити Україні близько 700 мільйонів доларів траншу. Про це йдеться в пресрелізі МВФ.

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Рада виконавчих директорів МВФ 22 листопада завершила перший огляд економічних показників України, за результатами якого було схвалено виділення 699 млн доларів, після чого загальні виплати в межах угоди про резервне кредитування (SBA) становитимуть 2,8 мільярда доларів США.

Кошти з другого траншу будуть спрямовані на подолання негативних наслідків від пандемії COVID-19 і відновлення української економіки та проведення економічних реформ.

У повідомленні зазначено, що українська влада зі свого боку зобов'язалася:

повернути податково-бюджетну політику до режиму захисту соціально вразливих верств населення, знижуючи ризики від квазіфіскальних операцій, у тому числі в енергетиці;

забезпечити незалежність центрального банку та зосередити монетарну політику на поверненні інфляції до цільових значень;

забезпечити фінансове здоров'я банків для пожвавлення банківського кредитування приватного сектора;

вести боротьбу з корупцією та провести судову реформу;

знизити роль держави та зацікавлених сторін в економіці з метою покращення ділового середовища, залучення інвестицій і підвищення потенціалу економіки.

Також було ухвалено рішення продовжити співпрацю МВФ і України в межах SBA до кінця червня 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський уже подякував представникам МВФ за позитивне завершення програми SBA і підтвердив готовність української влади спрямувати виділені кошти згідно з домовленостями з МВФ.

Раніше повідомлялося, що уряд України вів переговори з представниками МВФ щодо продовження програми кредитування на 6-9 місяців. За словами голови НБУ Шевченка, для України надзвичайно важливо продовжити співпрацю з МВФ.