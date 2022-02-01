Еврокомиссия одобрила предоставление Украине 1,2 млрд. евро: на каких условиях

Помощь будут предоставлять в два этапа. Первый транш на сумму в 600 млн евро будет предоставлен Украине в ближайшее время практически без каких-либо условий. А второй транш выделят после выполнения реформ и договоренностей с МВФ.

Украина получит финансовую помощь на сумму 1,2 млрд. евро. Такое решение приняла Еврокомиссия и утвердила предоставление макрофинансовой помощи. Об этом сообщили в Европейской комиссии в Twitter.

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"Как я и сообщала на прошлой неделе, Еврокомиссия предложила Украине пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро. Я призываю Европарламент и страны ЕС как можно быстрее одобрить это решение, чтобы мы могли выделить первый транш в размере 600 млн евро в ближайшее время", — написала глава Еврокомиссии Урсула вон дер Ляйен.

Первый транш на сумму 600 млн. евро Украина получит почти без условий: Совет Европы и Европарламент должны согласовать это решение, а Украина и ЕС обсудят структурные реформы в Меморандуме о взаимопонимании.

Второй транш на ту же сумму будет одобрен, если Украина выполнит согласованные с ЕС структурные реформы и договоренности в соглашение с МВФ.

Отметим, что Украина и МВФ подписали 9 июня 2020 года новую программу сотрудничества stand-by, которая предусматривала выделение для Украины $5 млрд. и была продлена до конца 2022 года. Новый меморандум уделает много внимания налоговой политике Украине, деятельности НБУ и предполагает новшества для украинской энергетики.

Украина уже получила 5,6 млрд евро помощи в рамках прошлых программ с ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что кроме военных и оборудования, Канада отправит в Украину финансовую помощь в размере почти $40 миллионов. Эта сумма дополнительна к кредиту на $100 млн, который Канада предложила ранее. Такое решение принято в рамках расширения канадско-украинской миссии UNIFIER.

Фокус писал о том, что Украина получила транш от МВФ в размере $699 млн. По словам главы НБУ Кирилла Шевченко, новый транш должен увеличить международные резервы страны. Макрофинансовая помощь предоставлена в рамках программы stand-by.