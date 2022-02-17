"Нам не потрібні військові з чужими прапорами, за нас ніхто не вмиратиме", — Зеленський

Президент вважає, що розміщення іноземних військ в Україні може погіршити російсько-українську кризу. При цьому наша країна й надалі продовжуватиме прагнути до НАТО.

Україна не має наміру просити іноземні війська захистити її від можливого вторгнення РФ. Проте Київ домагатиметься отримання від західних країн гарантій безпеки. На цьому наголосив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню "РБК-Україна".

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На думку лідера країни, присутність іноземних військ в Україні може спровокувати агресію РФ.

"Ми одразу визнаємо: нам військові люди з чужими прапорами на нашій території не потрібні. Ми цього не просимо. Інакше дестабілізація буде у всьому світі. Ми не хочемо давати зайвий привід РФ говорити, що в нас тут бази і що їм треба себе захищати", — сказав Зеленський журналістам.

Український лідер також заявив, що в разі чергового вторгнення РФ ніхто з іноземних армій не боротиметься за Україну. Тому наша країна прагне отримати від Заходу систему гарантій безпеки. До неї, серед іншого, має входити підтримка української армії, а саме фінансування, навчання, озброєння та реабілітація солдатів.

"Ми ж розуміємо, що за нас помирати ніхто не буде. Запитань немає. Ми говоримо — спасибі. Більше того, ми не хочемо опинитися в ролі тієї країни, яка живе в ілюзії, що за неї все помиратимуть, а коли почнеться агресія — будемо не готові. Ми точно цього не хочемо”, — сказав Володимир Зеленський.

Зеленський також сказав, що наша країна продовжує прагнути до вступу НАТО, але зазначив, що цьому, крім РФ, протидіють деякі члени Альянсу

"Є позиція Росії, яка каже: ми боротимемося, щоб Україна не вступила до НАТО. І ми розуміємо, що в нас із ними різне бачення багатьох речей. Або є позиція інших країн, які кажуть: ми вам раді в НАТО. Але роблять все, щоб ми туди не дійшли. Тому ми обмежуємось друзями, тими, про кого ми точно знаємо, що вони за (Україну, — ред) і точно підтримують", — сказав Володимир Зеленський.

Як раніше писав Фокус, 17 лютого під час брифінгу з міністром закордонних справ Великої Британії глава МЗС України Дмитро Кулеба оголосив про створення тристороннього союзу України, Польщі та Сполученого Королівства. За словами Дмитра Кулеби, Польща та Великобританія допомагатимуть Україні оборонятися. Члени союзу також співпрацюватимуть в економічній, торговельній, енергетичній сфері, а також спільно боротимуться з дезінформацією.

Нагадаємо, 16 лютого Європарламент офіційно схвалив пакет макрофінансової допомоги для України у розмірі 1,2 млрд євро. Гроші Україні дають, щоб вона перекрила свою потребу в зовнішньому фінансуванні, а також підтримала свої внутрішні реформи.