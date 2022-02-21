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Політика Російсько-українська війна

Путін проводить засідання Ради безпеки РФ, присвячене визнанню "ДНР" та "ЛНР"

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Фото: РІА Новини | Рада безпеки РФ розглядає подальші дії щодо ОРДЛО

Президент РФ заявив, що в процесі зустрічі необхідно визначитися з "подальшими кроками" держави щодо так званих "республік".

Президент Росії Володимир Путін заявив про необхідність визначити "подальші кроки" в контексті звернення "глав" ОРДЛО про визнання "ЛДНР". Про це глава держави сказав на позачерговому засіданні Ради безпеки РФ у понеділок, 21 лютого, яке транслює YouTube-канал російського видання РБК.

"Мета нашої сьогоднішньої наради в тому, щоб послухати колег і визначити наші подальші кроки на цьому напрямку. Маю на увазі й звернення керівників "Донецької та Луганської народних республік" до Росії з проханням про визнання суверенітету, та постанову Держдуми на цю ж тему із закликом до глави держави зробити це і визнати незалежність і суверенітет "ДНР" та "ЛНР", — сказав президент РФ.

Крім цього російський лідер дорікнув українській владі за небажання виконувати Мінські угоди, а також про те, що загострення на непідконтрольній Києву території Донбасу відбувається "втретє". За словами президента РФ, питання визнання ЛДНР "тісно пов'язані" з глобальними проблемами, що стосуються світової безпеки.

Путін також заявив, що якщо РФ зіткнеться з прийняттям України до НАТО, то загрози для російської держави "багаторазово зростуть". Російський лідер висловив побоювання, що Київ після вступу до Альянсу "відвойовуватиме" окупований Крим і до цього процесу підключаться решта членів організації. Проте, як заявив Путін, його американський колега Джо Байден запевнив, що "Україну не мають наміру приймати в НАТО завтра" і є можливість прийняття "мораторію" на цей крок. Водночас, на думку президента РФ, такий захід є не поступкою Росії, а підготовкою Заходу до ухвалення держави до Альянсу.

Нагадаємо, у понеділок глави окупаційних адміністрацій "ДНР" та "ЛНР" — Денис Пушилін і Леонід Пасічник — звернулися до керівництва РФ з проханням визнати незалежність "республік".

На тлі цього російська сторона повідомила про обстріл прикордонного пункту РФ на кордоні з Україною. Заяву держави-агресора Державна прикордонна служба України спростувала.

Раніше Фокус писав про повідомлення Міноборони РФ щодо "знищення диверсійно-розвідувальних груп" з України на території Ростовської області.